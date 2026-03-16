Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και η γκέλα κόντρα στον Παναιτωλικό είναι ένα φεγγάρι με δύο διαφορετικές όψεις. Δύο αναγνώσεις που αποτελούν κομμάτι της ίδιας πραγματικότητας.

Όταν την Πέμπτη ακολουθεί το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό ματς των τελευταίων δεκαέξι ετών, ο προπονητής, εν προκειμένω ο Ράφα Μπενίτεθ είναι υποχρεωμένος να πράξει όπως ακριβώς έπραξε ο Ισπανός κόουτς. Ξεκούραση, ανάσες σε σώμα και ψυχή στους μαχητές, στα λιοντάρια του ΟΑΚΑ που έφεραν το 1-0, ώστε το βράδυ της Πέμπτης στο ''Καρτούχα'' να παρουσιάσει παίκτες απόλυτα φρέσκους σε κάθε επίπεδο, έτοιμους για την απόλυτη υπέρβαση. Χωρίς να ρισκάρει και κάποιον τραυματισμό. Λαφόν, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Ρενάτο, Tσέριν, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη δεν πάτησαν καν το χορτάρι της Λεωφόρου.

Εκ των πραγμάτων η ενδεκάδα που ξεκίνησε αλλά και εκείνη που τελείωσε το παιχνίδι, δεν έχει κάτσει μαζί ούτε σε οικογενειακό τραπέζι στο Κορωπί, όχι να έχει εμφανιστεί σε δίτερμα ή να παίξει ξανά μαζί σε επίσημο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο πως ο Μπενίτεθ δεν είδε την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό ως μια ευκαιρία να μειώσει το Τριφύλλι από την ΑΕΚ και να βρεθεί στο -9 από όλους μία αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας. Το είδε απλά ως μια υποχρέωση που έπρεπε να βγει ενόψει ενός μεγάλου τελικού. Αν συμφωνήσουμε πως εξαρχής το να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός είναι απλά μαθηματική πιθανότητα, ο έμπειρος τεχνικός έπραξε το απολύτως λογικό. Ολοκληρωτικό rotation και ευκαιρίες στο second unit που λένε και οι μπασκετικοί.

Εδώ έρχεται η δεύτερη ανάγνωση. Ο Μπενίτεθ έδωσε ευκαιρία, λίγοι την άρπαξαν από τα μαλλιά, λίγοι είχαν καλή εικόνα, με αποτέλεσμα η εικόνα στο πρώτο μέρος να είναι κακή, στο δεύτερο καλύτερη αλλά ο Κουτσερένκο έκανε μερικές σπουδαίες επεμβάσεις και αρνήθηκε το γκολ. Δύο φορές στον Βιλένα, μία στον Σφιντέρσκι και στον Σισοκό και ακόμη μία στον Παντελίδη στο πρώτο μέρος.

Ποιοί, λοιπόν, ολοκλήρωσαν το ματς με θετικό πρόσημο; Πρώτος και καλύτερος ο Κωνσταντίνος Κότσαρης κάτω από τα δοκάρια. Είχε σημαντικές επεμβάσεις, κράτησε το μηδέν και έγραψε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια. Ίσως να αξίζει περισσότερα, όχι μόνο σε ''αδιάφορα'' παιχνίδια.

Έπειτα, ο Παντελίδης σε ρόλο δεξιού μπακ. Αμυντικά είχε προβλήματα αλλά δικαιολογείται από το γεγονός πως έπαιξε σε θέση που δεν ξέρει. Επιθετικά ήταν το μόνο σημείο αναφοράς στο πρώτο μέρος, έχοντας ένα καλό σουτ, έντονη δραστηριότητα και δημιουργία.

Για τον Κοντούρη δεν είναι είδηση πως ήταν καλός, όχι τόσο καλός όσο σε προηγούμενα ματς.

Στα κέρδη της βραδιάς να βάλουμε και την επιστροφή του Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μετά από έξι εβδομάδες, πάτησε ξανά χορτάρι, είχε καλές ενέργειες και φώναξε παρών ενόψει του επαναληπτικού στη Σεβίλλη.

Από την άλλη, θα περίμενε κανείς περισσότερα από τον Σισοκό, τον Τζούρισιτς, τον Σφιντέρσκι, τον Ζαρουρί, τον Αντίνο, τον Γιάγκουσιτς, τον Βιλένα.

Όπως και να έχει, το ματς δεν χωρά περισσότερο κριτική, πλέον ο οργανισμός ζει και αναπνέει... επίσημα για την ρεβάνς στη Σεβίλλη αν και θα μπορούσε και θα έπρεπε απόψε να πάρει την νίκη, καθώς όταν βρίσκεσαι πάνω στο κύμα των νικών, καλό είναι να συνεχίσεις να το καβαλάς, ακόμη και αν έχεις μπροστά σου το μεγαλύτερο ματς των τελευταίων ετών...