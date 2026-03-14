Χωρίς περιθώριο σε Παγκρήτιο και Σέρρες!

Η Super League βρίσκεται λίγες «στροφές» πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας και η 25η αγωνιστική έχει σημαντικές αναμετρήσεις το Σάββατο (14/03).

Στην Κρήτη ο ΟΦΗ φιλοξενεί στο Παγκρήτιο τον Ολυμπιακό και οι δύο ομάδες ψάχνουν την επιστροφή τους στις νίκες.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) στον Βόλο απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Μπορεί να παρέμειναν εντός των θέσεων που οδηγούν στα play offs για τις θέσεις 5-8 αλλά θα πρέπει να κάνουν κάποια έκπληξη για να βρεθούν σε αυτά.

Είναι στο +1 από τα play out και την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζουν τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα θα ρισκάρουν απέναντι στον Ολυμπιακό και το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.04 στη Novibet.

Από την άλλη οι «ερυθρόλευκοι» μετά την ισοπαλία (0-0) απέναντι στον ΠΑΟΚ, έμειναν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από την ΑΕΚ. Ο στόχος έως το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος είναι στο 2 στα 2 προκειμένου να βρεθούν όσο ψηλότερα μπορούν στην κατάταξη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Αρκετά πιο βόρεια, και συγκεκριμένα στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ένα σπουδαίο διπλό, το πρώτο τους στη σεζόν, με 1-0 στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα και απόκτησαν ρεαλιστικές ελπίδες για την παραμονή τους.

Ακόμα βέβαια απέχουν έξι βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στη σωτηρία όμως έχουν αντιστρέψει το κλίμα στην ομάδα και υπάρχει αυτοπεποίθηση ενόψει και των play out.

Στην αντίπερα όχθη ο Άρης ψάχνει από κάπου να πιαστεί μετά και τη νέα ισοπαλία (0-0), αυτή τη φορά απέναντι στον Ατρόμητο. Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν δύο πέναλτι στο ματς και μαζί και μία ευκαιρία να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την είσοδό τους στα play offs για τις θέσεις 5-8.

Πλέον είναι στο +1 από την ένατη θέση και το ματς στις Σέρρες είναι άκρως σημαντικό. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

