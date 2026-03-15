Μπουγιουκτσεκμέτσε - Φενέρμπαχτσε 85-91: Ζορίστηκε πριν τον Ολυμπιακό

Μπουγιουκτσεκμέτσε - Φενέρμπαχτσε 85-91: Ζορίστηκε πριν τον Ολυμπιακό

bet365

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με δυσκολία της Μπουγιουκτσεκμέτσε με 85-91 εκτός έδρας, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ζορίστηκε αλλά τα κατάφερε η Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας της Μπουγιουκτσεκμέτσε με 85-91, για την 22η αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν άρχισε καλά την αναμέτρηση και βρέθηκε να... κυνηγάει στο σκορ σχεδόν σε όλο τον αγώνα.

Πραγματοποιώντας ένα πολύ πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί (19-27), κατάφερε να γυρίσει στο παιχνίδι και στο τέλος να επικρατήσει και να φτάσει τις 20 νίκες, και παρέμεινε στην κορυφή, με ρεκόρ 20 νίκες και 2 ήττες.

Πολυτιμότερος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Νάντο Ντεκολό με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Λεκ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους.

 

Πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό (17/02, 21:15).

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 47-42, 66-64, 85-91

     

