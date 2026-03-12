Δεν γίνεται αυτός ο ΠΑΟΚ να μην είναι πρώτος

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα υπέρ και τα κατά του Δικεφάλου αυτή την περίοδο αλλά και για όλα τα πλεονεκτήματα της ομάδας που τον φέρνουν ψηλά στα προγνωστικά για τον τίτλο. Σχόλιο και για το μπάσκετ βέβαια.

Εβδομάδα χωρίς ΠΑΟΚ στο μεσοδιάστημα! Θα το ζήσουμε κι αυτό αν και χθες στην ομάδα έλεγαν… «μας κακοφαίνεται». Δεν πειράζει! Ο ΠΑΟΚ αξίζει και ένα πιο χαλαρό διάστημα για να πάρει την φόρα ενόψει της τελικής ευθείας εκεί όπου μπορεί και πρέπει να κατακτήσει το ντάμπλ.

Το δίμηνο που πέρασε ήταν απόλυτα διδακτικό. Μία τεράστια εμπειρία 17 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, με δέκα πολύ μεγάλα και δύσκολα ματς κόντρα σε Παναθηναϊκό (δύο), Ολυμπιακό(δύο), ΑΕΚ, Άρη, αλλά και Λυών, Μπέτις και Θέλτα (δύο). Κέρδισε, αλλά και έχασε πράγματα η ομάδα του Λουτσέσκου. Το team του Ρουμάνου έχει αρχίσει ήδη την ανάλυση αυτής της περιόδου που χαρακτηρίζεται από πλευράς πίεσης, καταπόνησης πνευματικής και σωματικής και τραυματισμών η πιο δύσκολη όλης αυτής της εφταετίας του κορυφαίου προπονητή στην ομάδα του ΠΑΟΚ.

Στα θετικά:

- Ο ΠΑΟΚ είναι στον τελικό κυπέλου

- Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δυναμικά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος

- Η ομάδα ανέδειξε και άλλους πρωταγωνιστές και όλοι οι παίκτες νιώθουν σημαντικοί, κάτι απαραίτητο για τα αποδυτήρια κάθε ομάδας που έχει μεγάλους στόχους

Στα αρνητικά:

- Η ομάδα αλλοιώθηκε και έχασε για ένα διάστημα την ταυτότητά της μια και δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι της

- Χάθηκε η Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ να έχει ερωτηματικό… «τι θα γινόταν αν παίζαμε πλήρεις με τους Ισπανούς»

- Χάθηκαν πολύτιμοι βαθμοί με τις σερί ισοπαλίες κόντρα σε Άρη, ΑΕΚ και ΑΕΛ

Όπως και για το ρόστερ του ΠΑΟΚ ισχύει… «καλά είμαστε, αλλά πάντα υπάρχει και το καλύτερο». Δικαιούταν και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είναι και καλύτερα τώρα που μπήκαμε στον Μάρτιο! Γιατί;

- Γιατί πολύ απλά είναι η αποδεδειγμένα καλύτερη ομάδα!

- Γιατί αποδεδειγμένα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο!

- Γιατί στην απευθείας κόντρα με τους ανταγωνιστές εμφανίζεται πολύ ανώτερος

Δεν γίνεται αυτός ο φετινός ΠΑΟΚ που κάνει πάρτι στα ντέρμπι σε σχέση με τους άλλους, να βρίσκεται δύο πόντους από την κορυφή λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου κι αυτό γιατί έχει χάσει βαθμούς από Αστέρα, Παναιτωλικό και Λάρισα! Σε κάθε περίπτωση και αν ξεπεράσουμε αυτή τη στιγμή της χρονιάς, ΔΕΝ γίνεται αυτός ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου με το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο σε πολλά μεγάλα ματς τα οποία κέρδισε καθαρά και άνετα, η ομαδάρα των Ζίβκοβιτς-Τάισον-Ντέλια, με Γιακουμάκη, με Μεϊτέ-Ζαφείρη, με τον εξαιρετικό φέτος Μιχαηλίδη, τον τιμιότατο Κεντζιόρα, του Μπάμπα-Κένι και όποιον τερματοφύλακα, η πιο θεαματική ομάδα, το σύνολο του εκπληκτικού συνδυαστικού ποδοσφαίρου, οι παίκτες που έμαθαν να ανοίγουν άμυνες και να μπαίνουν με την μπάλα στα δίχτυα, η ομάδα με τα τόσα πολλά clean sheets (και στην Ευρώπη ολόκληρη) να μην είναι πρώτη στο τέλος του πρωταθλήματος.

Από την άλλη ο Τέιλορ λέει για το πώς αισθάνονται οι ίδιοι οι παίκτες της ομάδας: «Αυτό που ισχύει είναι πως στον ΠΑΟΚ φέτος όλοι μπορούν να πουν ότι έχουν συμβάλλει προς την επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα. Για να είμαι δίκαιος έχει γίνει πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή αλλά και από εμάς τους παίκτες». Μεγάλο στοιχείο. Φοβερό όφελος για τη δουλειά του Λουτσέσκου που ποντάρει στο γκρουπ, στις σχέσεις και στη συνοχή του. Ξέρει εκείνος πώς παίρνει από τον καθένα το 100% ξέρει πώς στο τέλος όλοι παίζουν και για εκείνον!

Άρα… Ο ΠΑΟΚ παίρνει μία ανάσα, περιμένει αν με τον Λεβαδειακό θα παίξουν Ζίβκοβιτς, Κένι και Γιακουμάκης και ετοιμάζεται για εννιά μεγάλους τελικούς. Οκτώ στο πρωτάθλημα και τον έναν στο κύπελλο.

* Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ μετά από ένα μήνα πολύ κακών εμφανίσεων, «πάτησε» το Περιστέρι στον πιο κρίσιμο αγώνα μέχρι στιγμής. Εξαιρετική προσπάθεια, με ρόλους για τον καθένα που έβαλε το εγώ κάτω από το σύνολο και μία δίκαιη διαφορά 24 πόντων που δίνει μεγάλο αέρα πρόκρισης στους ημιτελικούς του Europe cup. Πάμε τώρα σε ΠΑΟΚ-Άρης για το πρωτάθλημα όπου ο Δικέφαλος δικαιούται και δεν πρέπει να χάσει την τετράδα. Διοικητικά είναι φανερό το μεγάλο όραμα που δίνουν τα εκατομμύρια της αύξησης κεφαλαίου και οι προσπάθειες για την Ευρωλίγκα. Διοικητικά, ανεξήγητη παραμένει η διάθεση που δείχνει η νέα κατάσταση να στρέφεται συνεχώς κατά των περασμένων λες και είναι εχθροί! Γιατί τέτοιο κλίμα μέσα στον ΠΑΟΚ; Γιατί διατηρούν την εσωστρέφεια;

* Είδα πολλά μηνύματα στο περασμένο blog περί… ικανοποίησης για την ισοπαλία. Για πάμε λίγο: Ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς Κένι, Γιακουμάκη, Κωνσταντέλια, Μεϊτέ, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Παβλένκα και έπρεπε να «κλαίει» επειδή έληξε ισόπαλος στο Καραϊσκάκης; Όταν δεν μπορείς να… ξανακερδίσεις έναν αντίπαλο, καλό είναι όταν παίζεις με μισή ομάδα να μη χάσεις…

* Μια και έγραψα για… κλάματα, το «κίνημα» της κλάψας δεν έχει κανένα επιχείρημα να θυμάται το 2018.