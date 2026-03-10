Το πρώτο που πρέπει να φτιάξει ο Ολυμπιακός!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το κορυφαίο θέμα που έχει ο φετινός Ολυμπιακός.

Σε ανύποπτο χρόνο είχα καταγράψει το κορυφαίο θέμα που έχει ο φετινός Ολυμπιακός. Και που ατυχώς δεν έχει φτιάξει.

Ούτε ξέρω πλέον αν μπορεί να φτιαχτεί. Όσο, όμως, υπάρχει χρόνος και όσο έχει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να παίξει για 24 ολόκληρους βαθμούς που δίνουν οι οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, αν μη τι άλλο πρέπει να προσπαθήσει να το διορθώσει.

Κι αναφέρομαι φυσικά στο φαινόμενο με τα α΄ ημίχρονα, στα οποία ο Ολυμπιακός αδυνατεί να σκοράρει. Γι΄ αυτή την ομάδα δεν υπάρχει πιο επώδυνο πράγμα από αυτό που της συμβαίνει φέτος, να πηγαίνει στην ανάπαυλα στα αποδυτήρια με το μηδέν. Συνεχώς. Το ίδιο και το ίδιο πράγμα, που της χαλάει την ψυχολογία, της σπάει τα νεύρα, αλλά και δίνει στον αντίπαλο της κουράγια και ηθικό να την αντιμετωπίσει και στο β΄ ημίχρονο.

Σκεφτείτε πώς το δεχόμαστε εμείς, που βλέπουμε απέξω. Όταν τελειώνει το ημίχρονο και ο Ολυμπιακός είναι ξανά και ξανά στο 0-0. Έχει γίνει φέτος 16 φορές!!!

Ειδικά εκτός έδρας: Με τον Βόλο (2-0 τελικό), τον ΠΑΟ (1-1), τον Παναιτωλικό (1-0), την Καϊράτ (1-0), τον Άρη (0-0), τον Άγιαξ (2-1), την ΑΕΚ (1-1), τον Λεβαδειακό (0-0), την Μπάγερ Λέβερκουζεν (0-0), τον Πανσερραϊκό (2-1).

Αλλά και στο Καραϊσκάκη! Με τον Αστέρα Τρίπολης (2-0 τελικό), τον Πανσερραϊκό (5-0), την Πάφο (0-0), τον Άρη (2-1), την Μπάγερ Λέβερκουζεν (0-2), τον ΠΑΟΚ (0-0).

Μιλάμε για 16 ημίχρονα 0-0! Απ΄ όποια πλευρά κι αν το δει κανείς, είναι υπερβολικά πολλά, για Ολυμπιακό. Η δε συνέπεια αυτών των ατελείωτων 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά είναι εμφανής-η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ιδιαίτερα τα πιο δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια της δεν μπορεί να τα πάρει στο β΄ ημίχρονο. Από την Μπάγερ έχασε το ένα από τα δύο, ενώ δεν κέρδισε ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε στη Λεωφόρο, ούτε στη Φιλαδέλφεια, ούτε στη Λιβαδειά, ούτε στο Χαριλάου, ούτε την Πάφο.

Μόνο τα πιο εύκολα παιχνίδια της που ήταν 0-0 στο ημίχρονο τα καθάρισε στο β΄. Με Βόλο, Παναιτωλικό, Αστέρα, Άρη (εντός έδρας) και τα δύο με Πανσερραϊκό. Εξαίρεση το διπλό στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ κι εκείνο στο Καζακστάν.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να προχωρήσει ομαλά μία ομάδα στους στόχους της. Διότι, υπάρχουν και παιχνίδια στα οποία δεν θα είσαι 0-0, αλλά θα είσαι 1-1 στο ημίχρονο, όπως με την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη (τελικό 1-1). Υπάρχουν και παιχνίδια στα οποία θα χάνεις στο ημίχρονο, όπως στο Καραϊσκάκη τις προάλλες από τον ΠΑΟΚ (τελικό 0-2) κι από τον ΠΑΟ (τελικό (0-1). Για να μην πάμε στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου νωρίτερα στη σεζόν έχανες στο ημίχρονο από την Άρσεναλ (τελικό 0-2), από την Μπαρτσελόνα (τελικό 1-6) κι από τη Ρεάλ (3-4).

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός άμα χάνει στο ημίχρονο, χάνει και στο τέλος! Κι αν είναι ισόπαλος στο ημίχρονο, είναι σχεδόν πάντα ισόπαλος και στο τέλος, όταν μιλάμε για τα πιο σημαντικά, και κατ΄ επέκταση πιο δύσκολα, παιχνίδια του. Άρα, εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Είτε η ομάδα να το αλλάξει και να καταφέρνει με κάποιο τρόπο να παίζει καλύτερα στα πρώτα της ημίχρονα. Είτε να το δουλέψει ψυχολογικά και να είναι έτοιμη κάθε φορά να αντιμετωπίζει αυτή τη συνθήκη, την αποτυχία να είναι μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Και να μην μπαίνει μέσα στο β΄ με χαλασμένη την ψυχολογία της.

Εγώ κάτι άλλο δεν μπορώ να δω .

Άσχετο: Πραγματικά έδωσε ρεσιτάλ διαιτησίας στο Καραϊσκάκη ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Ρεσιτάλ για τον ΠΑΟΚ…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τον τελευταίο καιρό ο Ντάνι Γκαρθία πατάει πολύ καλύτερα μέσα στα παιχνίδια. Και σε ένα βαθμό θυμίζει τον περσινό αμυντικό χαφ, που είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Έστω κι αν ο ένας χρόνος παραπάνω, μετράει στις πλάτες του.

Για περίπου 60 λεπτά στάθηκε καλά ο Βάσκος προχθές στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είχε καλές επεμβάσεις ανασταλτικά, σταμάτησε επιθέσεις, έκλεψε μπάλες. Δημιουργικά δεν βοήθησε ανάλογα, πλην μίας πολύ καλής πάσας για αντεπίθεση, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ άτυχος σε εκείνο το σουτ που έκανε μόλις στο 7ο λεπτό, παίρνοντας την απόκρουση της άμυνας μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Το δυνατό σκροπ του Γκαρθία ήταν φαρμακερό. Δεν πιστεύω ότι ο Τσιφτσής είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης. Το τάκλιν του Μιχαηλίδη, που έδιωξε την μπάλα κόρνερ, τον έσωσε. Στη φωτογραφία ο Γκαρθία είναι στο ημικύκλιο κι έχει σουτάρει. Με τον Μιχαηλίδη μπροστά από τον Τσιφτσή να διώχνει την μπάλα πριν καταλήξει στη γωνία της εστίας του ΠΑΟΚ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον μεγάλο Θανάση Μπέμπη 😢