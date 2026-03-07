Ολυμπιακός: Πλέον δεν είναι…κρυφό αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta γι΄ αυτό που έχει γίνει τρεις φορές στον Ολυμπιακό στα τελευταία ντέρμπι του με τον ΠΑΟΚ.

Ποιο είναι ένα από τα κοινά σημεία των αγώνων του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ πέρυσι και φέτος; Κοινό σημείο που δείχνει δύναμη του ΠΑΟΚ και ανάγκη να την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός;

Πολύ απλά ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει φάει τρία γκολ από αντίπαλους κεντρικούς χαφ, που γίνονται κρυφοί κυνηγοί. Είναι ένα κομμάτι πολύ καλό για την ομάδα του Λουτσέσκου, στο οποίο δεν μπορεί να βρουν εύκολα λύσεις οι «ερυθρόλευκοι».

Να υπενθυμίσω…

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1, με τον Μαντί Καμαρά να ισοφαρίζει με κεφαλιά από σέντρα του Ζίφκοβιτς

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, με τον Μαντί Καμαρά να σκοράρει το 2-0 πάλι με κεφαλιά από σέντρα του Ζίφκοβιτς

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2, με τον Οζντόεφ να κάνει το δεύτερο γκολ με σουτ από την περιοχή σε γύρισμα του Ζίφκοβιτς!

Όλο το ίδιο πράγμα. Ο Ζίφκοβιτς να σεντράρει και το 8άρι του ΠΑΟΚ (πέρυσι ο Καμαρά, φέτος ο Οζντόεφ) να σκοράρει! Ήδη είναι υπερβολή ότι το έχει πάθει ο Ολυμπιακός σε τρεις αγώνες με τον ίδιο τρόπο. Μπορείς να τον πεις και αδιόρθωτο. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει καλά αυτό το πράγμα, άρα θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να είναι πιο έτοιμος. Χρειάζεται μία πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ των στόπερ, αλλά και των δύο κεντρικών μέσων, που πρέπει να γίνονται εναλλάξ τρίτοι στόπερ σε αυτές τις φάσεις. Κάτι που για παράδειγμα στην ήττα 0-2 για το Κύπελλο τον Ιανουάριο δεν το έκανε ο Μουζακίτης, πηγαίνοντας καθυστερημένα στη φάση, με τον Οζντόεφ να βγαίνει πρώτος στην μπάλα.

Κάποια τέτοια πράγματα, ας τις πούμε λεπτομέρειες, είναι που καθορίζουν την τύχη των αγώνων. Αν δεν τις έχει διαβάσει από πριν και δεν αντιδράς σωστά όταν σου τύχουν μέσα στο παιχνίδι, πολύ απλά θα έχεις πρόβλημα. Το είδαμε, άλλωστε: στο πρώτο παιχνίδι, που ο Καμαρά πέρυσι ισοφάρισε, ο Ολυμπιακός βρήκε τη δύναμη και αντεπιτέθηκε, σκόραρε και κέρδισε. Αλλά στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι, από τα τρία που κατέγραψα παραπάνω, όταν ο ΠΑΟΚ και στα δύο προηγήθηκε με 2-0, στάθηκε αδύνατο να αντιδράσει ο Ολυμπιακός.

Τέλος πάντων, ήδη έχει φάει τρία τέτοια γκολ ο Ολυμπιακός από τα εξαοροκτάρια του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάτι…κρυφό, ότι γίνονται κρυφοί κυνηγοί και του κάνουν ζημιά. Αν δεν είναι έτοιμος κι αυτή τη φορά, θα πρόκειται περί θέματος.

Άσχετο: Τι συνέβη στα τελευταία παιχνίδια τα οποία σφύριξε ομάδες του Μεντιλίμπαρ στην Πριμέρα ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που θα σφυρίξει αύριο το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Σεβίλλη-Βαλένθια 1-2 δηλαδή ήττα της Σεβίλλης του Μεντιλίμπαρ. Και Εϊμπάρ-Σεβίλλη 0-2, Εϊμπάρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1, Εϊμπάρ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-1, Εϊμπάρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0, Εϊμπαρ-Μπαρτσελόνα 0-4 δηλαδή τρεις ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη της Εϊμπάρ του Μεντιλίμπαρ. Άρα, φέρνουν ένα διαιτητή που στα έξι τελευταία παιχνίδια που έπαιξε τον Μεντιλίμπαρ στο ισπανικό πρωτάθλημα, ο Μεντιλίμπαρ είχε μία νίκη (με πέναλτι εις βάρος της δικής του ομάδας), μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι αλήθεια ότι ο Ρόντινεϊ τον τελευταίο καιρό κάνει καλές εμφανίσεις. Για την ακρίβεια εμφανίσεις ολοκληρωμένες. Υπό την έννοια ότι δεν βοηθάει μόνο επιθετικά, που ξέρουμε ότι αυτό το έχει, αλλά έχει καλή εικόνα και ανασταλτικά, κάτι για το οποίο είχε εμφανίσει μεγάλες αδυναμίες στο μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν.

Στις Σέρρες, μπαίνοντας στο β΄ ημίχρονο, τον είδαμε μέχρι και να καλύπτει τον Ρέτσο μετά από λάθος του διεθνή στόπερ και γενικά να έχει αρκετές θετικές ενέργειες ανασταλτικά. Θα έλεγα ως συνέχεια της καλής του απόδοσης αμυντικά στα δύο 90λεπτα που έπαιξε με την Μπάγερ, τόσο στην ήττα 0-2 στο Καραϊσκάκη, όσο και στο 0-0 στο Λέβερκουζεν.

Πραγματικά μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Ρόντινεϊ γιατι θα είναι μεγάλη λύση για τον Ολυμπιακό, ειδικά όσο βλέπουμε τον Κοστίνια να μην μπορεί να βγάλει φέτος μία ισορροπημένη εικόνα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι