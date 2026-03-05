Aλλιώς θα μετρήσουν τα «κουκιά» οι τρεις, με τον Παναθηναϊκό στα playoffs!

Ο Μιχάλης Τσαμπάς γράφει στο Gazzetta για την διαφορετική κατάσταση που δημιουργεί στους τρεις διεκδικητές του τίτλου (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ) το πιθανότερο πλέον ενδεχόμενο της παρουσίας του Παναθηναϊκού στα playoffs.

Tόσο εδώ στο Gazzetta, όσο και σε κάθε αθλητικό site ή τηλεοπτική αθλητική εκπομπή, μετά από κάθε αγωνιστική ημέρα παρουσιάζεται και η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί. Το βράδυ της Τετάρτης, αφού ολοκληρώθηκε στη Νεάπολη και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη της σεζόν που δεν υπήρχε αστερίσκος όσο αφορά αγωνιστικές εκκρεμότητες.

Στο… αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο μόλις χτες, δηλαδή στις 4 Μαρτίου 2026… έσβησε το χρωστούμενο «στοιχειωμένο» παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο που από τη Λίγκα είχε οριστεί για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος που άρχισε στις 23 Αυγούστου! Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, που λέει και ο λαός, πλέον έχουμε τον βαθμολογικό καθρέφτη ατόφιο χωρίς ματς περισσότερα και λιγότερα για κανένα.

Και τι λέει η… σούμα των 23 αγώνων; Αυτό που λίγο πολύ φανταζόμασταν και περιμέναμε όλοι εδώ και μήνες. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ με ισοβαθμία μοιράζονται την κορυφή και θα πάνε μέχρι τέλους κοντά στην διεκδίκηση του τίτλου, ενώ για τον Παναθηναϊκό έπρεπε να… μυρίσει Ανοιξη για να περάσει τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία.

Αυτή η απόλυτη ισορροπία ίσως αλλάξει μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής όπου δεσπόζει το ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, ενώ αν ο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός περάσει το απόγευμα της Κυριακής από τη Λιβαδειά και πάει στο +6 από τον Λεβαδειακό, κλειδώνει οριστικά την παρουσία του στην 4άδα ώστε να ισχύει το «και μη χειρότερα» σε μια έτσι κι αλλιώς αποτυχημένη εντός συνόρων σεζόν. Στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να προτρέχουμε, αφού είναι ένα σπορ που πάντα είναι δυνατό και υπαρκτό το στοιχείο της έκπληξης.

Όμως για την οικονομία της κουβέντας ή του γραπτού για την ακρίβεια, ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι η τωρινή τετράδα των playoffs είναι… άσπαστη. Τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνο για τον Παναθηναϊκό, που αφού ρεαλιστικά δεν μπορεί να κυνηγήσει κάτι περισσότερο, θα προσπαθήσει μέσω νικών και καλών εμφανίσεων να… χρυσώσει το χάπι στον κόσμο του.

Τα δεδομένα αλλάζουν και για τους τρεις «μαχητές» για την κούπα του πρωταθλητή. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να ανήκει κανείς στην επιτροπή σοφών του ποδοσφαίρου για να κατανοήσει πως για άλλo mini πρωτάθλημα θα μιλάμε με τον Παναθηναϊκό στην 4άδα και για άλλο με τον Λεβαδειακό στην 4άδα.

Με όλο το σεβασμό στα όσα εκπληκτικά και μοναδικά έχει πετύχει φέτος η ομάδα της Βοιωτίας (παραμένει μετά από 23 παιχνίδια η κορυφαία επίθεση στη Λίγκα), η παρουσία της στην 4άδα θα είναι από μόνη της επιτυχία πρώτου μεγέθους και δύσκολα θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική για μια σειρά συνεχόμενων αγώνων με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Το «αγωνιστικό άδειασμα» σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνηθες φαινόμενο.

Αλλωστε ο ίδιος ο Λεβαδειακός το περνάει σε αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Κυπέλλου. Η ομάδα που θα… την πατούσε (ή θα την πατήσει αν βρεθεί 4άδα) από τον Λεβαδειακό θα playoffs αυτομάτως θα είχε και το μειονέκτημα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Θυμηθείτε πριν μερικά χρόνια την περίπτωση του αγώνα Παναθηναϊκός – Βόλος στη Λεωφόρο με το χαμένο πέναλτι του Σπόραρ στις καθυστερήσεις. Από την άλλη θα μιλάμε για άλλα εντελώς playoffs με το Τριφύλλι μέσα σε αυτά. Με βάση το όνομά του, τον κόσμο του, την φανέλα και την ιστορία του, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι… κομπάρσος. Δεν μπορεί να παρουσιαστεί σε κανένα ματς αδιάφορος. Υπάρχει για παράδειγμα ποτέ αδιάφορο «αιώνιο» ντέρμπι; Όχι βέβαια.

Ο Παναθηναϊκός οφείλει να είναι και θα είναι ανταγωνιστικός σε όλη την σειρά των αγώνων διεκδικώντας ό,τι καλύτερο μπορεί. Γι’ αυτό εκ των πραγμάτων κι αφού περάσει και η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου θα μιλάμε με μεγαλύτερη σιγουριά, μπορούμε να αναφέρουμε πως οι τρεις της διεκδίκησης (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός) μετρούν εντελώς διαφορετικά τα playoffs με τον Παναθηναϊκό παρόντα και προφανώς ετοιμάζονται να τα αντιμετωπίσουν αναλόγως!



