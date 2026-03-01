Παναθηναϊκός - Άρης: Ο Καντεβέρε με ψαλιδάκι έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι
Ο Άρης είχε δοκάρι με τον Καντεβέρε.
Ο Άρης στο 27' άγγιξε το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Σε φάση διαρκείας ο Καντεβέρε από το ύψος του πέναλτι έπιασε ένα τρομερό ψαλιδάκι και η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν.
Η φάση με τον Καντεβέρε
@Photo credits: eurokinissi, Σωτήρης Δημητρόπουλος
