Ο Άρης είχε δοκάρι με τον Καντεβέρε.

Ο Άρης στο 27' άγγιξε το 1-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σε φάση διαρκείας ο Καντεβέρε από το ύψος του πέναλτι έπιασε ένα τρομερό ψαλιδάκι και η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφόν.

Η φάση με τον Καντεβέρε