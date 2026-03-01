Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά»

Ο Ισπανός προπονητής των Ερυθρόλευκων στάθηκε - και - στο τι δεν του άρεσε από το παιχνίδι Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (2-1).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στην κάμερα της NOVA μετά το 2-1 του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό : «Είμαι παρά πολύ θυμωμένος για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού όπου ρισκάραμε. Πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε επιθετικά (εννοεί για την ροή των αγώνων)».

Ως προς το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σχολίασε μεταξύ άλλων: «Να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Να πιέσουμε ψηλά. Να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο και να κυριαρχήσουμε».