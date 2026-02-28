Μεντιλίμπαρ για Ποντένσε: «Δεν είναι διαθέσιμος, του δώσαμε 10 μέρες αποχής»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA τοποθετήθηκε για τον Ποντένσε, το Champions League και τον Πανσερραϊκό.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός . Συγκεκριμένα είπε για:

Την Ευρώπη: ​To Champions League ολοκληρώθηκε για εμάς, όπως και το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε συγκεντρωνόμαστε απόλυτα στο Πρωτάθλημα. Παίζουμε με τον Πανσερραϊκό, που τον βλέπουμε στην τελευταία θέση, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα είναι ένα δύσκολο ματς, καθώς πρόκειται για μία ομάδα που σε κάθε ματς είναι υποχρεωμένη να μαζεύει βαθμούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε καλό παιχνίδι, με την κατάλληλη νοοτροπία, τώρα που αγωνιζόμαστε μόνο σε μια διοργάνωση. Αν παίξουμε καλά, είναι σίγουρο πως μπορούμε να κερδίσουμε.

Την κατάσταση των παικτών και τον Ποντένσε: Ο Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε, του χορηγήσαμε (δώσαμε) 10 μέρες αποχής, για να επιστρέψει όπως πρέπει. Ελπίζουμε πως θα είναι έτοιμος με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα προπονήθηκε την Πέμπτη και η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να είναι καλύτερη η προπόνηση, το ματς θα το προετοιμάσουμε στην προπόνηση του Σαββάτου.

Το πόσο διαφορετικό Ολυμπιακό θα δει πλέον ο κόσμος: Θεωρητικά είναι καλό, καθώς προετοιμάζεις καλύτερα ένα ματς και δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα φυσικής κατάστασης και τραυματισμών. Πολλές φορές βέβαια όταν παίζεις περισσότερα παιχνίδια, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο, στις μεγάλες ομάδες αρέσει να έχουν πολλά παιχνίδια και διαφορετικές υποχρεώσεις, λιγότερες προπονήσεις και περισσότερα ματς. Επομένως μένει να δούμε αν θα προσαρμοστούμε σε αυτή την πραγματικότητα. Μένει λίγος χρόνος και λίγα παιχνίδια μέχρι το τέλος, πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι στην προετοιμασία κάθε ματς. Θεωρητικά είναι καλό, ας το δούμε και στην πράξη!

Το ότι όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό εκείνος βρισκόταν στο Νο 43 της κατάταξης της UEFA και πιθανότατα η επόμενη σεζόν θα τον βρει στο 27 ή στο 28 και πόσο περήφανο τον κάνει αυτό: Απ’ την πρώτη στιγμή που ήρθα στην Ελλάδα, είπα πως πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από οποιονδήποτε δουλεύει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας, το status, τους ποδοσφαιριστές, λίγο πολύ όλα να βελτιωθούν. Ό,τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας για να ανέβει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι καλό και νιώθω πολύ χαρούμενος που ο Ολυμπιακός, προσπέρασε τόσες θέσεις τα τελευταία 2 χρόνια!

Ο Γκαρθία από την άλλη είπε για:

Τα καλά σχόλια των γερμανικών ΜΜΕ: Η αλήθεια είναι πως δεν παρακολούθησα τα γερμανικά μέσα, αν και όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει καλά, το καταλαβαίνει ο ίδιος. Ξέρει πότε παίζει καλά και πότε όχι. Μακάρι να συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Την πορεία στην Ευρώπη: Ξεχωρίζω τα τελευταία τρια ματς της League Phase που κάναμε τρεις διαδοχικές νίκες. Νομίζω πως σε όλα τα ματς δείξαμε καλό πρόσωπο και στα τελευταία με τη Λεβερκούζεν. Θυμόμαστε και τα ματς με την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ που είχαμε καλές αποδόσεις, παρά τις ήττες. Γενικά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι.

Τον Πανσερραϊκό: Θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, έχουμε στο μυαλό μας μόνο τις νίκες. Αυτός είναι ο στόχος σε κάθε παιχνίδι. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί να μην έχουν καλή πορεία, αλλά παίζουν στο γήπεδο τους και σίγουρα θέλουν να παίξουν καλά. Θα πρέπει στο μυαλό μας να έχουμε μόνο τη νίκη.