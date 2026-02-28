Οι τραυματίες Φορτούνα και Ατζιάουκα δεν θα είναι διαθέσιμοι στον Βόλο για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Κώστας Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φορτούνα και Ατζιάουκα, ενώ εκτός παραμένει εδώ και καιρό και ο επίσης τραυματίας Μαρτίνες.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.