Βόλος: Χωρίς Φορτούνα και Ατζιάουκα κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό απέναντι στην ΑΕΚ.
Ο Κώστας Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Φορτούνα και Ατζιάουκα, ενώ εκτός παραμένει εδώ και καιρό και ο επίσης τραυματίας Μαρτίνες.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Τασιούρας, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Κόμπα, Γρόσδης, Κύρκος, Γκονζάλες, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί, Ουρτάδο.
