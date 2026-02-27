Επιστροφές αλλά και απουσίες θα έχει ο Λεβαδειακός για τον αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης.

Ο Λεβαδειακός δεν θα έχει διαθέσιμο τον τραυματία Βέρμπιτς που είχε χτυπήσει στο ματς με την ΑΕΚ. Έχει επίσης εκτός τους Λαγιούς και Παπαδόπουλο αλλά γυρίζουν οι Λιάγκας, Παλάσιος και Συμελίδης.

Η αποστολή που επέλεξε ο κόουτς Νίκος Παπαδόπουλος για το Κηφισιά - Λεβαδειακός απαρτίζεται από τους εξής παίκτες: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Φίλων, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Μάγκνουσον, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάϊ, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.