Η αποστολή της Κηφισιάς για την εντός έδρας αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Λεβαδειακό (28/2, 20:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Νεάπολη, όπου η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο στο δεύτερο γύρο, ώστε να «ανέβει» τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά.

Στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού βρίσκεται για πρώτη φορά ο Μιγκέλ Ταβάρες. Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό μεσοεπιθετικός έκανε ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος και πλέον κρίθηκε έτοιμος να προσφέρει. Αξιοσημείωτο πως ο Πορτογάλος έχει να παίξει σε επίσημο ματς από τις 26 Απριλίου του 2025 και τη νίκη της Παναχαϊκής επί της ΑΕΚ Β' με 1-0, ενώ ήταν εκτός πλάνων στο Τριφύλλι.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Μόιζες Ραμίρερζ, ο οποίος εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής στην ισοπαλία με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν είναι διαθέσιμος ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών κόντρα στους Βοιωτούς. Θυμίζουμε πως γνωστή είναι η απουσία του τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς