Κηφισιά: Με Ταβάρες, αλλά χωρίς Ούγκο Σόουζα με Λεβαδειακό
Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στην Νεάπολη, όπου η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο στο δεύτερο γύρο, ώστε να «ανέβει» τόσο βαθμολογικά, όσο και ψυχολογικά.
Στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού βρίσκεται για πρώτη φορά ο Μιγκέλ Ταβάρες. Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό μεσοεπιθετικός έκανε ειδικό πρόγραμμα για να καλύψει το χαμένο έδαφος και πλέον κρίθηκε έτοιμος να προσφέρει. Αξιοσημείωτο πως ο Πορτογάλος έχει να παίξει σε επίσημο ματς από τις 26 Απριλίου του 2025 και τη νίκη της Παναχαϊκής επί της ΑΕΚ Β' με 1-0, ενώ ήταν εκτός πλάνων στο Τριφύλλι.
Στην αποστολή επιστρέφει ο Μόιζες Ραμίρερζ, ο οποίος εξέτισε ποινή μιας αγωνιστικής στην ισοπαλία με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν είναι διαθέσιμος ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει ποινή καρτών κόντρα στους Βοιωτούς. Θυμίζουμε πως γνωστή είναι η απουσία του τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα.
Η αποστολή της Κηφισιάς
Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.