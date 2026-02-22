Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 4-0.

Η υπέροχη ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες «σκορπίζοντας» με 4-0 τον Λεβαδειακό στην άδεια λόγω της τιμωρίας των κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena και παρέμεινε στην κορυφή.

Η Ένωση μπήκε δυνατά και πήρε γρήγορο προβάδισμα με τον Μουκουντί (5'), καθαρίζοντας το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος με ηγέτη τον Πέτρο Μάνταλο.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ έβγαλε την ασίστ για το γκολ του Γιόβιτς (49') και σκόραρε ένα εξαιρετικό τέρμα (59') με φοβερή ατομική ενέργεια, πριν ο Μαρίν διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 68'.

Οι κιτρινόμαυροι μόλις στο 5' πήραν κεφάλι στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι ακόμα μια στατική φάση. Ο Γιόβιτς κέρδισε το φάουλ, ο μετρ του είδους Μαρίν έφερε την μπάλα γλυκά μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού και ο Μουκουντί με κεφαλιά νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0.

Η ΑΕΚ μετά το γρήγορο προβάδισμα θα μπορούσε άμεσα να είχε φτάσει και σε δεύτερο τέρμα δύο λεπτά αργότερα, όταν έπειτα από ανάκτηση του Γκεοργκίεφ, ο Βούλγαρος έβγαλε με πάσα τον Γιόβιτς απέναντι από τον Λοντίγκιν, αλλά ο Σέρβος φορ σπατάλησε ανεπανάληπτη ευκαιρία πλασάροντας ελάχιστα δίπλα από το κάθετο.

Στο 31' από πλάγια θέση ο Πεντρόσο με τρομερό πλασέ πέρασε την μπάλα από τον γκολκίπερ της ΑΕΚ και βρήκε δίχτυα, αλλά το σημαιάκι σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι που επιβεβαίωσε και το ημιαυτόματο οφσάιντ του VAR.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όπως το πρώτο, με τον Γιόβιτς να... παίρνει το αίμα του πίσω για τη χαμένη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Μάνταλος έκλεψε την μπάλα από τον Κωστή στο κέντρο, έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη στον Γιόβιτς και ο τελευταίος φτάνοντας απέναντι από τον Λοντίγκιν πλάσαρε αυτή τη φορά σωστά για το 2-0 στο 49'.

Η ΑΕΚ αναπτυσσόταν εξαιρετικά και στο 57' βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Γιόβιτς να στρώνει εξαιρετικά για τον Λιούμπισιτς που με ξερό σουτ σημάδεψε τη γωνία, αλλά το γκολ ακυρώθηκε καθώς στην αρχή της φάσης ήταν οφσάιντ ο Πήλιος.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ τελείωσε το ματς με ένα υπέροχο τέρμα του Μάνταλου. Ο αρχηγός της ΑΕΚ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, προχώρησε «χορεύοντας» την άμυνα του Λεβαδειακού και με ένα εξαιρετικό σουτ στον ουρανό των διχτύων έκανε το 3-0 στο 59'.

Η ΑΕΚ δεν έβαζε φρένο και στο 68' ο Λιούμπισιτς έστρωσε στον Μαρίν κι αυτός από τα όρια της περιοχής στο ημικύκλιο με πλασέ ακριβείας σκόραρε το τέταρτο κιτρινόμαυρο τέρμα.

