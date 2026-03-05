Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες κατάκτησης της Superleague, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το καθήκον του το βράδυ της Τετάρτης (4/3), νικώντας με 1-4 την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι που είχε και έτσι η Stoiximan Superleague έχει πλέον τρεις... συγκάτοικους στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 53 πόντους, όσους έχουν επίσης Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν υπέρ τους την ισοβαθμία αυτή τη στιγμή, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Και φυσικά, την Κυριακή (8/3, 21:00) έχουμε το ντέρμπι μεταξύ των «Ερυθρόλευκων» και της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσίασε τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου τη δεδομένη στιγμή. Φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, με 48%, ενώ ακολουθεί με 31% η ΑΕΚ και 21% ο ΠΑΟΚ.

Είναι δεδομένο ωστόσο πως αυτά τα νούμερα θα αλλάξουν μετά το ντέρμπι της Κυριακής, αλλά και κάθε βδομάδα, καθώς το πρωτάθλημα θα φτάνει στο τέλος του και τα Playoffs θα μας κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο.