Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το εντός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ ξεκινάει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena καλύπτοντας το κενό του Ρότα δεξί άκρο της άμυνας, με τον Πήλιο αριστερά, τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ και τον Στρακόσα φυσικά στην εστία.

Από εκεί και πέρα εκτός από τους Πινέδα και Μαρίν στη μεσαία γραμμή ξεκινάει και ο Μάνταλος και μένει να φανεί η διάταξη καθώς στην ενδεκάδα είναι και ο Λιούμπισιτς, με τους Γιόβιτς και Βάργκα στην επίθεση.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Βίντα, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον και Ζίνι.