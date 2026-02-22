ΟΦΗ - Παναθηναϊκός: Πέναλτι μέσω VAR μετά τη λήξη, 0-2 ο Καλάμπρια και πέμπτη αποβολή του Νους
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0. Μάλιστα το δεύτερο γκολ ήρθε... μετά τη λήξη του ματς.
Ενώ ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφύριξε αρχική τη λήξη, ο VAR Ματσούκας τον ειδοποίησε να περιμένει, για μαρκάρισμα του Νους στον Τσέριν, εντός περιοχής του Χριστογεώργου στην τελευταία φάση, εν τέλει τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι.
Ο Νταβίντε Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Κρητικών για το τελικό 0-2.
Αξιοσημείωτο πως αυτή ήταν η τρίτη αποβολή του Νους στο πρωτάθλημα, όλες με δυο κίτρινες κάρτες, ενώ έχει ακόμα δυο παρόμοιες αποβολές στο Κύπελλο, όμως τις είχε επιδιώξει, για να γλιτώσει τιμωρία καρτών. Ο Αργεντινός εξτρέμ θα χάσει το επόμενο ματς του Ομίλου, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, στο Παγκρήτιο Στάδιο.
