Ο Παναθηναϊκός πήρε πέναλτι... μετά τη λήξη του αγώνα με τον ΟΦΗ, ο Τιάγκο Νους αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο Νταβίντε Καλάμπρια διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 2-0. Μάλιστα το δεύτερο γκολ ήρθε... μετά τη λήξη του ματς.

Ενώ ο διαιτητής Κατσικογιάννης σφύριξε αρχική τη λήξη, ο VAR Ματσούκας τον ειδοποίησε να περιμένει, για μαρκάρισμα του Νους στον Τσέριν, εντός περιοχής του Χριστογεώργου στην τελευταία φάση, εν τέλει τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και ο διαιτητής έδωσε πέναλτι.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Κρητικών για το τελικό 0-2.

Αξιοσημείωτο πως αυτή ήταν η τρίτη αποβολή του Νους στο πρωτάθλημα, όλες με δυο κίτρινες κάρτες, ενώ έχει ακόμα δυο παρόμοιες αποβολές στο Κύπελλο, όμως τις είχε επιδιώξει, για να γλιτώσει τιμωρία καρτών. Ο Αργεντινός εξτρέμ θα χάσει το επόμενο ματς του Ομίλου, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, στο Παγκρήτιο Στάδιο.