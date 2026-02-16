Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» by Interwetten για την απογοήτευση που προκάλεσε η εικόνα της ομάδας στη γκέλα με την ΑΕΛ Novibet και την ευθύνη που έχει ο Ράφα Μπενίτεθ σ' αυτό.

Με τη φράση «εικόνα ποδοσφαιρικού εκτρώματος» περιέγραψε την εικόνα του Παναθηναϊκού στο χθεσινό ματς με την ΑΕΛ Novibet ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτά είδε στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σχολίασε πως η απόδοση του «τριφυλλιού» ήταν τραγική και σ' αυτό έχει ευθύνη και ο προπονητής της ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ. Μάλιστα σημείωσε πως ο Ισπανός τεχνικός έχει την κύρια ευθύνη για την εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή, αφού εκείνη δεν έχει παρουσιάσει πρόοδο στους τέσσερις περίπου μήνες που εκείνος βρίσκεται στο «τιμόνι» της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Μαδριλένος προπονητής χαρακτηρίζοντάς αυτές ως προβληματικές ενώ δεν παρέλειψε να κάνει μνεία και στο ρίσκο που πάρθηκε με την 5η σερί συμμετοχή του Αντίνο ως βασικού ενώ προέρχεται από διακοπές.

Τέλος, σημείωσε πως υπάρχει έντονος προβληματισμός στις τάξεις του «τριφυλλιού» για την εικόνα της ομάδας.