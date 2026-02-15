Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται κοντά στην Ένωση σε ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Σχεδόν πάντα ο Μάριος Ηλιόπουλος ακολουθεί την ΑΕΚ και είναι κοντά στην ομάδα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις της. Έτσι και για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ήταν στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του.

Ο διοικητικός ηγέτης των κιτρινόμαυρων ταξίδεψε την Κυριακή για τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στην Τούμπα, παίρνοντας θέση μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της ΑΕΚ για να παρακολουθήσει το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα μάλιστα ο Ηλιόπουλος έδωσε και το «παρών» στο ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία αποθεώθηκε από οπαδούς της ομάδας κατά την αναχώρησή της για την Τούμπα.