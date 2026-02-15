Οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη και «ντόπαραν» τους παίκτες ενόψει του μεγάλου ματς με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε για το γήπεδο της Τούμπας από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει από χθες κατά την άφιξή της στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής οπαδοί της ΑΕΚ που περίμεναν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες της ομάδας για να αναχωρήσουν για την Τούμπα.

Οι οπαδοί της Ένωσης φώναξαν συνθήματα και «ντόπαραν» τους κιτρινόμαυρους καθώς αυτοί έμπαιναν στο λεωφορείο ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας μιάμιση ώρα και κάτι πριν τη σέντρα, με τον Νίκολιτς και τους παίκτες της ομάδας να κάνουν την καθιερωμένη βόλτα τους στον αγωνιστικό χώρο πριν ξεκινήσει η προθέρμανση.



