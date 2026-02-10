Ο Κώστας Μπράτσος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Βόλου, μετά την απομάκρυνση του Χουάν Φεράντο.

Έτοιμος να καθίσει στον πάγκο του Βόλου για τρίτη φορά είναι ο Κώστας Μπράτσος, με την ομάδα της Μαγνησίας να κάνει γνωστή την απόφασή της να προσλάβει τον Έλληνα τεχνικό μετά την απόλυση του Χουάν Φεράντο.

Να θυμίσουμε ότι η ήττα από τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού στον πάγκο του Βόλου. Oι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους με τον ίδιο και τον άμεσο συνεργάτη του Νίκο Μανωρέλη, ενώ παράλληλα προχώρησαν στην άμεση αντικατάστασή του.

Ο Βόλος το 2026 μετράει έξι διαδοχικές ήττες. Αρχικά αποκλείστηκε από την Κηφισιά στο Κύπελλο Ελλάδας και εν συνεχεία έχασε σε πέντε σερί αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Ο Κώστας Μπράτσος ξεκίνησε στον Βόλο ως βοηθός προπονητή το 2022 και στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία της ομάδας με 48 συμμετοχές στην πρώτη του θητεία. Πήγε στην Κηφισιά και στην Όουλου πριν επιστρέψει ξανά στην ομάδα της Θεσσαλίας τον Νοέμβριο του 2025, για να αποχωρήσει το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με προορισμό την Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση του Βόλου

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος.