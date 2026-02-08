Ο Βόλος ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, Χουάν Φεράντο.

Η ήττα από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ήταν το «κύκνειο άσμα» του Χουάν Φεράντο στον πάγκο του Βόλου. Oι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό και τον άμεσο συνεργάτη του Νίκο Μανωρέλη.

Ο Βόλος το 2026 μετράει έξι διαδοχικές ήττες, αρχικά τον αποκλεισμό από την Κηφισιά και εν συνεχεία έχασε σε πέντε διαδοχικές αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Παρά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα ο Βόλος παραμένει εντός του group των Play Offs 5-8, έχοντας 25 βαθμούς με ρεκόρ 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 11 ήττες, όντας στο +5 από τον Ατρόμητο και στο +6 από Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.

Η ανακοίνωση του Βόλου

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».