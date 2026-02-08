Βόλος: Τέλος ο Φεράντο
Η ήττα από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ήταν το «κύκνειο άσμα» του Χουάν Φεράντο στον πάγκο του Βόλου. Oι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους με τον Ισπανό τεχνικό και τον άμεσο συνεργάτη του Νίκο Μανωρέλη.
Ο Βόλος το 2026 μετράει έξι διαδοχικές ήττες, αρχικά τον αποκλεισμό από την Κηφισιά και εν συνεχεία έχασε σε πέντε διαδοχικές αγωνιστικές της Stoiximan Super League.
Παρά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα ο Βόλος παραμένει εντός του group των Play Offs 5-8, έχοντας 25 βαθμούς με ρεκόρ 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 11 ήττες, όντας στο +5 από τον Ατρόμητο και στο +6 από Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet.
Δείτε ΕπίσηςΑστέρας Τρίπολης - Βόλος 2-0: Μπαρτόλο x2 και ανάσα!
Η ανακοίνωση του Βόλου
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τον βοηθό του Νίκο Μανωρέλη, τους οποίους ευχαριστεί για την προσφορά τους την ομάδα και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας τους».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.