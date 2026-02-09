Οι φίλοι του Λεβαδειακού έκαναν ουρές για ένα εισιτήριο της ρεβάνς με τον ΟΦΗ, ενώ η ΠΑΕ τα διαφήμισε με Bad Bunny.

Τι δουλειά μπορεί να έχει ο Bad Bunny με τον Λεβαδειακό; Κι όμως η ομάδα της Βοιωτίας στα social media χρησιμοποίησε τον σούπερ σταρ από το Πουέρτο Ρίκο, ο οποίος έδωσε το δικό του σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, για να δείξει τον χαμό που γίνεται για τη ρεβάνς με τον ΟΦΗ.

Ο διάσημος τραγουδιστής είναι το... εισιτήριο προσγειώνεται στα χέρια των φίλων του Λεβαδειακού! Τόσο απλό, αλλά κατανοητό για να δείξει τον πανζουρλισμό που επικρατεί στην πόλη για τη ρεβάνς του Κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη. Το μεγαλύτερο ματς αναμφίβολα στην ιστορία του Λεβαδειακού κι όλοι ελπίζουν το επόμενο και πιο σημαντικό φυσικά να είναι ο τελικός της διοργάνωσης.

Ο Λεβαδειακός, παράλληλα, ανέβασε βίντεο από τις ουρές που σχημάτισαν οι φίλοι της ομάδας, στο κατάστημα της ΠΑΕ στο κέντρο της πόλης για να προμηθευτούν ένα εισιτήριο. Εικόνες που δεν έχουν συναντήσει ποτέ, στη σύγχρονη τουλάχιστον ιστορία όλοι στον σύλλογο. Το sold out θεωρείται δεδομένο κι αυτό φανερώνει τη δίψα των φίλων του Λεβαδειακού να είναι παρόντες σε έναν ιστορικό αγώνα, με την ελπίδα να γιορτάσουν μία πρόκριση σε έναν τελικό.

Θυμίζουμε ότι για την παρουσία των δικών του οπαδών, ο ΟΦΗ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των μέτρων ασφαλείας του ημιτελικού αγώνα κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ (11/2) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς “Λάμπρος Κατσώνης”, η ομάδα μας ζήτησε για τις ανάγκες των μεμονωμένων φιλάθλων της τη μέγιστη χωρητικότητα των Θυρών 4 & 5, η οποία αντιστοιχεί σε 1350 θέσεις.

Η θέση της ΠΑΕ Λεβαδειακός είναι ότι θα διαθέσει για τις ανάγκες των μεμονωμένων φιλάθλων του ΟΦΗ, 150 εισιτήρια στη θύρα 4».