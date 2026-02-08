Ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε μετά την ήττα του Λεβαδειακού από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και εξέφρασε ένα... προσωπικό παράπονο.

Ο ΟΦΗ έβαλε... τελεία στο αήτητο σερί δέκα αναμετρήσεων του Λεβαδειακού, καθώς πήρε τη νίκη στο Ηράκλειο με 3-2. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στην αφέλεια της ομάδας του, ενώ στη συνέντευξη Τύπου εξέφρασε ένα... προσωπικό παράπονο, κάνοντας λόγο για ηθικούς αυτουργούς που έχουν γράψει ψέματα γι' αυτόν.

Θυμίζουμε πως ο Παπαδόπουλος έχει «συνδέσει» το όνομα του με τον ΟΦΗ ως παίκτης, ενώ ως προπονητής επανέφερε την ομάδα στη φυσική της θέση, με την άνοδο στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δηλώσεις του Παπαδόπουλου στην Cosmote TV

«Από το πουθενά βρεθήκαμε μπροστά στο σκορ, αν και το γκολ προήλθε από ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ημασταν αφελείς, δίναμε εύκολες μπάλες και ο ΟΦΗ μας έβαλε δύο γκολ. Δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μπήκαμε καλά και το 3-2 θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει.

Στο δεύτερο μέρος δεν πήραμε κάτι, θέλαμε να μείνουμε στην 4η θέση. Είμαι ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο παρά το άσχημο αποτέλεσμα. Θα κρατήσουμε με νύχια και με δόντια τη θέση που έχουμε αν και βλέπω ότι θα είναι δύσκολο».

Η συνέντευξη Τύπου του Παπαδόπουλου

«Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, στο πρώτο μέρος δεν εμφανιστήκαμε καθόλου παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χάναμε εύκολα μπάλες. Θα έλεγα πως ήμασταν πολύ αφελείς στο πρώτο μέρος, με τις πάσες μας και παίζαμε αργά. Στο δεύτερο μέρος αυξήσαμε την ένταση μας, ήμασταν καλύτεροι και ήρθε η ισοφάριση.

Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το τρίτο γκολ όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να δώσουμε συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη νίκη του και εμείς θα συνεχίσουμε για να διατηρήσουμε την θέση μας, έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας ώστε να παραμείνει ψηλά στην βαθμολογία».

Για το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό: «Αν κερδίζαμε το παιχνίδι, θα αυξάναμε την διαφορά από τους ανταγωνιστές μας. Και για τις δύο ομάδες είναι δύσκολο να παίζουν Κυριακή, Τετάρτη και οι δύο έκαναν rotation και όσον αφορά το πρωτάθλημα, δεν θα αυξήσουμε την διαφορά, θα μείνουμε στην 4η θέση και παρά το δύσκολο πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να μείνουμε εκεί.

Για το παιχνίδι της Τετάρτης είναι άλλα παιχνίδια, θα παίξουν άλλα ρόλο και κατά την άποψη μου το ποια θα είναι πιο εύστοχη για να σκοράρει. Η πρόκριση είναι 50-50 και θα δούμε στο τέλος ποιος θα πάει στον τελικό».

Για το πρώτο μέρος και κατά πόσο οι παίκτες είχαν το μυαλό τους στον ημιτελικό:«Προσπάθησα να προετοιμάσω πνευματικά τους παίκτες μου για το πρωτάθλημα απλά νομίζω πως είναι χαρακτηριστικό ότι χάσαμε την μπάλα εύκολα στον άξονα και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ημιτελικό αλλά είναι θέμα συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης.

Είχαμε επισημάνει πολλές φορές το πόσο σημαντικό είναι να μπορούσαμε να αυξήσουμε την διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε εκεί, στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλοί και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέσα από μια διαδικασία να παίρνουμε αποτελέσματα».

Για το αν παίζει ρόλο η κόπωση και τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Παίζει ρόλο και η κόπωση όμως σε τέτοια παιχνίδια που σε οδηγούν σε έναν τελικό όλοι οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους για να προκριθούν».

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας: «Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε αυτήν την ομάδα, δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο αλλά με εκείνους που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα με την σχέση μου. Τώρα πως έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα από κάποιους και με βρίζουν, δεν νομίζω ότι το αξίζω.

Είναι ένα παράπονο που θέλω να το βγάλω από μέσα μου αλλά έχω πρόβλημα με τους ηθικούς αυτουργούς που κατά καιρούς γράφουν ψέμματα προς το πρόσωπο μου. Η ταυτότητα μου γράφει Ηράκλειο, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στο Ηράκλειο και δεν έχω παράπονο με τον κόσμο αλλά από εκείνους δημιουργούν το πρόβλημα».