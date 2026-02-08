Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και τον Βάργκα και τον Ζίνι δίδυμο στην επίθεση της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό. Ο Βίντα ξεκινάει στο κέντρο της άμυνας πλάι στον Μουκουντί.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει δίδυμο στην κιτρινόμαυρη επίθεση τους Βάργκα και Ζίνι, έχοντας εκτός τον τιμωρημένο Γιόβιτς.

Ο Στρακόσα είναι στο τέρμα, ο Βίντα αντικαθιστά τον τιμωρημένο Ρέλβας πλάι στον Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας, με τον Πένραϊς, όπως αναμενόταν να ξεκινάει αριστερά και τον Ρότα δεξιά.

Ο Μαρίν επιλέγεται να διατηρηθεί πλάι στον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τους Κοϊτά και Ελίασον να βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά πλευρά αντίστοιχα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης.