Σαχαμπό: «Με έστελναν στη Β' ομάδα κι εκεί κατάλαβα ότι έκλεισε ο κύκλος μου στη Σταντάρ»

Ο Χακίμ Σαχαμπό μίλησε σε βέλγικη ιστοσελίδα για τις πρώτες του μέρες ως παίκτης της ΑΕΚ, για τους λόγους που αποχώρησε από τη Σταντάρ Λιέγης και για την ατμόσφαιρα στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό, με τον 20χρονο χαφ να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029. Στις πρώτες του δηλώσεις σε βέλγικο Μέσο ως παίκτης της Ένωσης, ο νεαρός μέσος από τη Ρουάντα μίλησε ανοιχτά για την αποχώρησή του από τη Σταντάρ Λιέγης, τονίζοντας ότι η ανάγκη του για περισσότερο αγωνιστικό χρόνο ήταν καθοριστική.

Ο Σαχαμπό χαρακτήρισε την επιλογή της ΑΕΚ ως μία «μεγάλη πρόκληση», επαινώντας τον σύλλογο για την ιστορία και το πάθος των φιλάθλων του. Αναφέρθηκε επίσης στην πίστη του στις δυνατότητές του και την επιθυμία του να καθιερωθεί, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για την υποδοχή που έχει ήδη λάβει από τους οπαδούς.

Ο 20χρονος χαφ, που έρχεται από μια δύσκολη σεζόν με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, αποκάλυψε και λεπτομέρειες για την τεταμένη σχέση που είχε με την πρώην ομάδα του και τους λόγους της κόντρας αυτής.

Αναλυτικά όσα είπε

Ξέραμε από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου ότι θα έφευγες, αλλά η μεταγραφή σου ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή. Δεν ήταν δύσκολο αυτό;

«Δεν μπορούσα να μείνω έξι μήνες χωρίς να παίζω, οπότε έπρεπε να βρεθεί λύση. Ο ατζέντης μου με καθησύχασε αρκετά γρήγορα. Μου είπε ότι ο περσινός μου δανεισμός στην Μπέρσχοτ είχε τραβήξει την προσοχή αρκετών συλλόγων και ότι κάποιοι είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο μου. Στην αρχή, λοιπόν, ήμουν αρκετά ήρεμος. Αλλά έβλεπα τις μέρες να περνούν… Ανακουφίστηκα όταν όλα τακτοποιήθηκαν».

Γιατί ΑΕΚ;

«Είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Άκουσα τα λόγια του αθλητικού διευθυντή και του προπονητή (Μάρκο Νίκολιτς), που με έπεισαν αμέσως. Όλοι είχαν παρατηρήσει ότι δεν έπαιζα πλέον στη Σταντάρ (σ.σ. 5 συμμετοχές βασικός στο πρωτάθλημα φέτος, με τελευταία στις 21 Νοεμβρίου). Αν το άξιζα ή όχι; Ο καθένας θα έχει τη δική του άποψη».

Ποια είναι η δική σου;

«Νιώθω ότι άξιζα περισσότερο χρόνο συμμετοχής και περισσότερη εμπιστοσύνη. Ξεκίνησα τη σεζόν βασικός και πιστεύω ότι διαχειρίστηκα καλά τα παιχνίδια μου. Έπειτα, μέχρι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, έπαιρνα τουλάχιστον κάποια λεπτά συμμετοχής…»

Αυτό συμπίπτει με την περίοδο που διαπραγματευόσουν την ανανέωση του συμβολαίου σου.

«Ακριβώς. Ένιωσα ότι η πρόταση δεν ήταν ένα ειλικρινές μήνυμα. Την αρνήθηκα αμέσως. Όταν είδα ότι δεν με καλούσαν καν στην αποστολή και με έστελναν στη δεύτερη ομάδα, όλα έγιναν ξεκάθαρα και κατάλαβα ότι είχε τελειώσει ο κύκλος μου στη Σταντάρ. Δεν επρόκειτο να ανανεώσω χωρίς να παίζω. Είμαι 20 χρονών· χρειάζομαι αγωνιστικό χρόνο. Το συμβόλαιό μου έληγε αρχικά τον Ιούνιο του 2026, αλλά η διοίκηση ενεργοποίησε στρατηγικά την οψιόν του ενός έτους για να μπορέσει να με πουλήσει αυτόν τον χειμώνα».

Η Σταντάρ χρειάζεται χρήματα. Σου έδωσαν να καταλάβεις ότι έπρεπε να φύγεις;

«Όχι, όχι άμεσα. Αλλά δεν είναι μυστικό ότι ο σύλλογος δεν βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση, οπότε υποψιαζόμουν ότι τελικά θα αποδέχονταν μια πρόταση. Υπήρχε κι άλλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από το MLS, αλλά η Σταντάρ ζητούσε πάρα πολλά».

Δεν έπαιζες πλέον στη Σταντάρ Λιέγης, αλλά κατέληξες στη δεύτερη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος (έναν βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό), που συνεχίζει και στο Conference League. Λίγο σοκ, έτσι;

«Είναι ξεκάθαρα μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά είμαι νέος και νιώθω έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και στη Σταντάρ έπρεπε να καθιερωθώ σε μια θέση με δυνατούς και πιο έμπειρους ανταγωνιστές. Εδώ έρχομαι ως ένας πολλά υποσχόμενος νεαρός παίκτης, αλλά θα δώσω τα πάντα για να κερδίσω τη θέση μου, χωρίς βιασύνη, γιατί η ομάδα πηγαίνει καλά (σ.σ. 11 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα)».

Αυτή η ήσυχη αποχώρηση θα μείνει ως απογοήτευση;

«Ναι. Δεν μπόρεσα να προσφέρfω όσα ήθελα στον σύλλογο και στους φιλάθλους, αλλά έτσι είναι. Δεν θα έλεγα ότι η Σταντάρ δεν πίστεψε σε μένα, αλλά αν το ήθελε πραγματικά, θα μπορούσε να κάνει λίγη περισσότερη προσπάθεια».

Είσαι θυμωμένος με συγκεκριμένα άτομα;

«Πφφ… Πριν από έναν χρόνο θα έλεγα ναι».

Με τον Ιβάν Λέκο;

«Αυτό λέτε εσείς (γελάει). Όχι όμως πραγματικά σήμερα. Έχω αποδεχθεί ότι ο κύκλος μου στον σύλλογο έχει κλείσει. Έχω ξεπεράσει τον θυμό και θα είμαι πάντα φίλαθλος της Σταντάρ».

Πρόσφατα, ο Βενσάν Εβράρ δήλωσε ότι διαφωνούσε με τον τρόπο που βίωνες το επάγγελμά σου και ότι σου έλειπε η αυτοκριτική.

«Είμαι καλός ακροατής και ανοιχτός στην κριτική, είχαμε διαφωνίες και είπα τη γνώμη μου. Το βασικό ζήτημα αφορούσε τον ρόλο που μου έδινε. Δεν είμαι αμυντικός χαφ. Χρειάζομαι την μπάλα, να προωθούμαι… Με κατηγορούσαν ότι δεν κερδίζω αρκετές μονομαχίες, ότι είμαι χαλαρός ή ότι παίρνω πολλά ρίσκα μπροστά από την άμυνα, αλλά δεν είμαι καθαρός αμυντικός μέσος. Πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί και θα ήθελα να κριθώ με βάση τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία μου, όχι μόνο τις αδυναμίες μου».

Ένιωσες ότι σε φωτογράφιζε ο προπονητής όταν δήλωσε στα μέσα Δεκεμβρίου ότι «όσοι δουλεύουν 9:00–13:00 στην προπόνηση στο 50% δεν θα επιβιώσουν στο πρότζεκτ»;

«Είναι πιθανό. Μπορεί να έφευγα γρήγορα μετά την προπόνηση και τα γεύματα, αλλά όταν συνέβαινε αυτό, ο σύλλογος γνώριζε τον λόγο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και, άλλωστε, δεν μπορούν να ξέρουν τι κάνω εκτός γηπέδου. Αυτό είναι δική μου υπόθεση. Ο καθένας βλέπει και βιώνει τη δουλειά του με τον δικό του τρόπο. Είμαι τέλειος; Όχι. Αλλά όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα στην καριέρα μου…»

Ο mental coach σου, Άντι Καβάγια, μας είπε ότι δυσκολεύτηκες να επιστρέψεις στην αφάνεια μετά το γεγονός ότι βρέθηκες πολύ νωρίς στο προσκήνιο.

«Έχει δίκιο. Ήμουν 18 χρονών, ρίχτηκα κατευθείαν στα βαθιά, σε έναν σύλλογο και μια ομάδα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες… Τους τελευταίους μήνες έζησα όλα τα συναισθήματα: χαρά, περηφάνια, λύπη, θυμό… Αυτή είναι η ζωή. Δεν έχω καμία τύψη και τώρα πιστεύω ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος για να συνεχίσω την εξέλιξή μου».

Η Σταντάρ είναι ένας παθιασμένος σύλλογος, αλλά η ΑΕΚ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, έτσι δεν είναι;

«Στο Σκλεσέν είχα ήδη εντυπωσιαστεί από την ατμόσφαιρα και το πάθος των φιλάθλων. Αλλά εδώ… Θεέ μου! Είδα τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (1-1) και ανατρίχιασα. Τα κορεό, τα συνθήματα, οι αποδοκιμασίες… Η κάλυψη από τα ΜΜΕ είναι τρελή. Έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα στα social media. Οι άνθρωποι με έχουν ήδη αναγνωρίσει στον δρόμο, παρότι δεν έχω παίξει ούτε ένα λεπτό ακόμα. Θα είναι υπέροχα (χαμογελάει)».