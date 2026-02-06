Ο Ντάνιελ Ποντένσε θα εκτίσει την ποινή του στο εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League.

Το όνομα του Ντάνιελ Ποντένσε προστέθηκε στο ποινολόγιο της Super League μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να τίθεται εκτός δράσης για μία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός αποφάσισε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής να εκτίσει την ποινή του στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Ο Ποντένσε συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες μετά από εκείνη που αντίκρισε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Παρότι υπήρχαν κι άλλες επιλογές για το παιχνίδι στο οποίο θα απουσίαζε, οι Ερυθρόλευκοι επέλεξαν το συγκεκριμένο ματς.

Τα άλλα τρία παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε να δηλωθεί η απουσία του Πορτογάλου ήταν το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική, το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, καθώς και το ματς απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 23η «στροφή» του πρωταθλήματος.