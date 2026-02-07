Το «ταμείο» των 14 ομάδων της Stoiximan Super League στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (6/2) ολοκληρώθηκε η χειμερινή μεταγραφική περίοδος της Stoiximan Super League. Οι 14 «μονομάχοι» του πρωταθλήματός μας πλέον δεν έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν σε απόκτηση ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας, είτε με δανεισμό είτε με κανονική μεταγραφή.

Πλέον το μοναδικό «παράθυρο» που υπάρχει είναι η αγορά των ελεύθερων, η οποία θα είναι «ανοιχτή» για ακόμα 10 ημέρες, ήτοι έως και τις 16 Φεβρουαρίου για ποδοσφαιριστές που έλυσαν το συμβόλαιό τους πριν «κλείσει» η περίοδος.

Το Gazzetta καταγράφει το μεταγραφικό ταμείο των 14 ομάδων του πρωταθλήματος, εκ των οποίων αρκετές προχώρησαν σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους. Η σειρά των ομάδων είναι με τη σειρά που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στην κατάταξη της βαθμολογίας.

Ολυμπιακός

Ήρθαν

Κλέιτον - Επιθετικός

Αντρέ Λουίζ - Εξτρέμ

Έφυγαν

Πεπ Μπιελ - Μεταγραφή στη Σάρλοτ

Ρεμί Καμπελά - Δανεικός στη Ναντ

Γκάμπριελ Στρεφέτσα - Δανεικός στην Πάρμα

Ρόμαν Γιάρεμτσουκ - Δανεικός στη Λυών

Γκουστάβο Μάντσα - Δανεικός στη Ρίο Άβε

Σταύρος Πνευμονίδης - Δανεικός στον Ατρόμητο

Νίκος Αθανασίου - Δανεικός στον ΟΦΗ

ΑΕΚ

Ήρθαν

Χακίμ Σαχαμπό - Χαφ

Μπάρναμπας Βάργκα - Επιθετικός

Μάρτιν Γκεοργκίεφ - Στόπερ

Έφυγαν

Φραντζί Πιερό - Δανεικός στη Ρίζεσπορ

Σίμος Μήτογλου - Ελεύθερος

Χριστόφορος Κολιμάτσης - Δανεικός στην Ελλάς Σύρου

Δημήτρης Γκούμας - Ελεύθερος

Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος - Δανεικός Μάντοβα

Μόουζες Οντουμπάτζο - Μεταγραφή στην Ομόνοια

ΠΑΟΚ

Ήρθαν

Χόρχε Σάντσες - Δεξί Μπακ

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ - Επιθετικός

Χρήστος Ζαφείρης - Χαφ

Έφυγαν

Λούκα Γκουγκεσασβίλι - Δανεικός στον Ατρόμητο

Φέντορ Τσάλοφ - Δανεικός στην Καϊσέρισπορ

Λεβαδειακός

Ήρθαν

Χρήστος Παπαδόπουλος - Χαφ

Γιώργος Κορνέζος - Στόπερ

Όγκνιεν Οζέγκοβιτς - Επιθετικός

Γιώργος Νίκας - Χαφ

Έφυγαν

Γιώργος Κάτρης - Λήξη δανεισμούς από Παναθηναϊκό

Ραμίρο Μακάνιο - Δανεικός στην Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια

Άαρον Τσιμπόλα - Ελεύθερος

Κώστας Πλέγας - Ελεύθερος

Ρενίλντ Κασέμι - Ελεύθερος

Στίβεν Χαβαλές- Ελεύθερος

Παναθηναϊκός

Ήρθαν

Αντριάνο Γιάγκουσιτς - Χαφ

Χάβι Ερνάντεθ - Αμυντικός, Δανεικός από Λεγανές

Μούσα Σισοκό - Χαφ

Σαντίνο Αντίνο - Εξτρέμ

Λούκας Τσάβες - Τερματοφύλακας, Δανεικός από Αρχεντίνος Τζούνιορς

Παύλος Παντελίδης - Επιθετικός

Ανδρέας Τεττέη - Επιθετικός

Σωτήρης Κοντούρης - Χαφ

Γιώργος Κάτρης - Αμυντικός, Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στο Λεβαδειακό

Έφυγαν

Φίλιπ Μλαντένοβιτς - Ελεύθερος

Μιγκέλ Ταβάρες - Δανεικός στην Κηφισιά

Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι - Μεταγραφή στην Βίτζεβ Λοτζ

Τετέ - Μεταγραφή στην Γκρέμιο

Αλεξάντερ Γερεμέγεφ - Ελεύθερος

Αντριάνο Μπρέγκου - Μεταγραφή στον Παναιτωλικό

Ντάνιελ Μαντσίνι - Ελεύθερος

Γιώργος Νίκας - Ελεύθερος

Φίλιπ Μαξ - Ελεύθερος

Άρης

Ήρθαν

Μάρτιν Χόγλα - Χαφ, Δανεικός από Γρανάδα

Οτμάν Μπουσαΐντ - Εξτρέμ

Μάρκο Κέρκεζ - Αριστερό Μπακ

Μπενχαμίν Γκαρέ - Επιθετικό

Κριστιάν Κουαμέ - Επιθετικός

Έφυγαν

Μόντσου - Δανεικός στη Χουάρες

Ολίμπιου Μορουτσάν - Ελεύθερος

Πιόνε Σίστο - Ελεύθερος

Βόλος

Ήρθαν

Ματίας Γκονζάλες - Χαφ

Ντέρεκ Αγιακούα - Στόπερ

Λερόι Αμπάντα - Αριστερό Μπακ

Έφυγαν

Σαΐντ Χάμουλιτς - Λήξη δανεισμού από Τουλούζ

Μάριος Σινανάι - Ελεύθερος

Γιώργος Λαγωνίδης - Ελεύθερος

Αντόνιο Θαρθάνα - Ελεύθερος

Αντεμπάγιο Αντελέγε - Ελεύθερος

Γιώργος Προύντζος -Ελεύθερος

Γιασίν Ασεχνούν - Ελεύθερος

ΟΦΗ

Ήρθαν

Άαρον Ισέκα - Επιθετικός

Αχιλλέας Πούγγουρας - Στόπερ

Γιώργος Κανελλόπουλος - Χαφ

Τιάγκο Ρομάνο - Εξτρέμ

Νίκος Αθανασίου - Αριστερό Μπακ (δανεικός από τον Ολυμπιακό)

Έφυγαν

Μανώλης Φαϊτάκης - Δανεικός Αιγάλεω

Μάρκο Ράκονιατς - Δανεικός Χάποελ Ιερουσαλήμ

Φράνκο Ζανέλατο - Ελεύθερος

Κέβιν Λέουις - Ελεύθερος

Κηφισιά

Ήρθαν

Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ - Δεξί Μπακ

Απόστολος Τσιλιγγίρης - Τερματοφύλακας

Τσε Νούνελι - Εξτρέμ

Μιγκέλ Ταβάρες - Μεσοεπιθετικός, Δανεικός από Παναθηναϊκό

Δημήτρης Θεοδωρίδης - Επιθετικός

Πάτρικ Μίγιτς - Επιθετικός, Δανεικός από Χάρτμπεγκ

Μπένι - Χαφ

Έφυγαν

Ανδρέας Τεττέη - Μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Παύλος Παντελίδης - Μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Χόρχε Ντίας - Ελεύθερος

Μανώλης Σμπώκος - Δανεικός στην Ηλιούπολη

Παναγιώτης Τζίμας - Δανεικός στον Ηρακλή

Ματίας Εσκιβέλ - Διακοπή δανεισμού

ΑΕΛ Novibet

Ήρθαν

Ντιλάν Μπατουμπινσικά - Στόπερ

Γκόνι Ναόρ - Χαφ

Νταβίντ Όλαφσον - Αριστερό Μπακ

Ιβάν Μασόν - Δεξί Μπακ

Πιόνε Σίστο - Εξτρέμ

Έφυγαν

Μανώλης Παυλής - Ελεύθερος

Βασίλης Βαρσάμης - Ελεύθερος

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης - Ελεύθερος

Κινγκ Φαϊζάλ - Δανεικός στο Αιγάλεω

Πέτρος Μπαγκαλιάνης Ελεύθερος

Σοφιάν Τσάκλα - Ελεύθερος

Μπόγιαν Κοβάσεβιτς - Ελεύθερος

Αμρ Ουάρντα - Ελεύθερος

Χρήστος Γιούσης - Διακοπή δανεισμού από την Καρμιώτισσα

Ατρόμητος

Ήρθαν

Στίβεν Τσούμπερ - Μεσοεπιθετικός

Σίμος Μήτογλου - Στόπερ

Εχίτζε Ουκάκι - Δανεικός από Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Λούκας Γκουγκεσασβίλι - Δανεικός από ΠΑΟΚ

Σταύρος Πνευμονίδης - Δανεικός από Ολυμπιακό

Έφυγαν

Μπράιαν Παλμεζανο - Ελεύθερος

Όγκνιεν Οζέγκοβιτς - Ελεύθερος

Αϊτόρ Γκαρθία - Ελεύθερος

Παναιτωλικός

Ήρθαν

Χουάν Μανουέλ Γκαρσία - Επιθετικός

Λένι Λομπάτο - Εξτρέμ

Γεβγένι Κουτσερένκο - Τερματοφύλακας

Γιάννης Σατσιάς - Χαφ

Αντριάνο Μπρέγκου - Χαφ

Γιουσούφ Μπαντζί - Επιθετικός, Δανεικός από Άαρχους

Γκουστάβ Γκράναθ - Στόπερ

Έφυγαν

Μπένι Ενκολόλο - Μεταγραφή στην Γκουοάν

Λούκας Τσάβες - Λήξη δανεισμού από την Αρχεντίνος Τζούνιορς

Σωτήρης Κοντούρης - Μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Αστέρας AKTOR

Ήρθαν

Παναγιώτης Δεληγιαννίδης - Δεξί Μπακ

Στέφαν Μίτροβιτς - Εξτρέμ, Δανεικός από Ελλάς Βερόνα

Έφυγαν

Ντάνι Φερνάντεθ - Ελεύθερος

Πανσερραϊκός

Ήρθαν

Μανώλης Παυλής - Μεσοεπιθετικός

Γιώργος Μαρίνος - Εξτρέμ

Νταρντέλ Μπιλέ - Εξτρέμ

Σαμίρ Μπεν Σαλάμ - Χαφ

Άλεξ Τεσέϊρα - Επιθετικός

Ρικέλμε - Αριστερό Μπακ, Δανεικός από Βάσκο Ντα Γκάμα

Αντριάν Ριέρα - Μεσοεπιθετικός

Έφυγαν