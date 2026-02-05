Ο Τιάγκο Ρομάνο πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και το πρωί της Παρασκευής (6/2) θα ανακοινωθεί από τον ΟΦΗ.

Παίκτης του ΟΦΗ πρέπει να λογίζεται ο Τιάγκο Ρομάνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση της μεταγραφής του από την Ίντερ είναι η ανακοίνωση, η οποία αναμένεται το πρωί της Παρασκευής (6/2).

Ο λόγος που δεν είχαμε σήμερα την τυπική ολοκλήρωση του deal είναι καθαρά τυπικός, καθώς ακόμα δεν έχει τελειώσει η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ των δυο κλαμπ ώστε να σφραγιστεί το διαδικαστικό σκέλος.

Ο αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ είναι γιος του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη και του Ηρακλή, Ντιέγκο Ρομάνο, ενώ είναι κάτοχος και ελληνικής υπηκοότητας. Ο πατέρας του αγωνίστηκε στο Ηράκλειο την εξαετία 2008-14 και ο 19χρονος πια ποδοσφαιριστής έζησε στο Ηράκλειο από 2 έως 8 ετών, ενώ είχε περάσει από την Ακαδημία του ΟΦΗ.

«Ψήθηκε» στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και το 2024 έγινε κάτοικος Μιλάνου, για λογαριασμό της Ίντερ. Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 7 εμφανίσεις και 1 ασίστ με την U20 των Νερατζούρι.

Θυμίζουμε πως στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται ο ΟΦΗ απέκτησε επίσης τους Άαρον Ισέκα, Αχιλλέα Πούγγουρα και Γιώργο Κανελλόπουλο, ενώ μένει να φανεί η τελική απόφαση του Χρήστου Κόντη για δεξί μπακ - χαφ, με την περίπτωση του Βούλγαρου Πάτρικ Γκάμπριελ Γκάλτσεφ να εξετάζεται σοβαρά.