Ο Χόρχε Σάντσες έδωσε από την πρώτη του μέρα στον ΠΑΟΚ τα πρώτα μηνύματα: Από τις μικρές λεπτομέρειες, τις πρώτες κουβέντες και τα μηνύματα που έστειλε με το καλημέρα.

Ο Χόρχε Σάντσες είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τρεισήμισι ετών, έως τον Ιούνιο του 2029, με τον Μεξικανό πλάγιο αμυντικό να ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον, με τις υπογραφές να έχουν πέσει και την ανακοίνωση να είναι γεγονός, ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία Ευρώπης, παραστάσεις από υψηλό επίπεδο και ξεκάθαρη διάθεση να πιάσει δουλειά άμεσα.

Η συμφωνία επισφραγίστηκε με τις υπογραφές, παρουσία της αντιπροέδρου και CEO της ΠΑΕ, Μαρίας Γκοντσαρόβα, των εκπροσώπων του και την επιλογή της φανέλας με το «35», αριθμός που μόνο τυχαίος δεν ήταν.

Όπως είπε χαριτολογώντας στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, «θέλω να παίξω μέχρι τα 35 μου εδώ», δίνοντας από νωρίς τον τόνο για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη νέα του πρόκληση.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επέλεξε να παρουσιάσει τη μεταγραφή μέσα από ένα λιτό και χαμηλών τόνων βίντεο, μακριά από την υπερβολή του περασμένου καλοκαιριού με τη μεξικανική σαπουνόπερα στη μεταγραφή Γιακουμάκη, σεβόμενη το πένθος του συλλόγου για τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα.

Ένα βίντεο που στο τέλος του άφησε διακριτικά χώρο στο χρώμα, ως ένδειξη ότι το κλαμπ προσπαθεί σιγά-σιγά να γυρίσει σελίδα.

Όσοι τον γνώρισαν από κοντά τις πρώτες ώρες στη Θεσσαλονίκη μιλούν για έναν ποδοσφαιριστή ευγενικό, ταπεινό, σοβαρό, αλλά και με έντονη όρεξη για δουλειά. Στον ΠΑΟΚ δεν βλέπουν ρίσκο σε μια μεταγραφή που, μαζί με τα μπόνους, θα προσεγγίσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμώντας ότι ο Μεξικανός μπορεί να προσφέρει άμεσα.

Το στοιχείο που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν η αυτοπεποίθηση με την οποία ξεκαθάρισε: «παίζω και αριστερά». Ένα «δύο σε ένα» που δίνει επιπλέον λύσεις στον Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις.

Γεννημένος στις 10 Δεκεμβρίου 1997, ο Σάντσες γίνεται ο δεύτερος Μεξικανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Δικεφάλου, μετά τον Τζόναθαν Γκόμεζ, που όμως έχει διπλό διαβατήριο (Μεξικό-ΗΠΑ). Ένα ακόμη κομμάτι στο πολυεθνικό παζλ του ΠΑΟΚ, που στο παρελθόν έχει φέρει παίκτες από Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Περού, Κολομβία, Χιλή, Εκουαδόρ, ακόμη και από τις Ονδούρες.

Ο Σάντσες θα βρει στη Θεσσαλονίκη τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την ίδια ομάδα, την Κρουζ Αζούλ. Οι δύο τους αγωνίστηκαν μαζί σε 33 αγώνες, με τον Έλληνα φορ να λειτουργεί ως ένας ακόμη κρίκος προσαρμογής του Σάντσες στο νέο του περιβάλλον.