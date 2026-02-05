Ο Ατρόμητος παίρνει τον Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος βρήκε τον αντικαταστάτη του Κοσέλεφ στο πρόσωπο του Λούκα Γκουγκεσασβίλι του ΠΑΟΚ.

Μία σημαντική μεταγραφική προσθήκη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ατρόμητος, αφού τα βρήκε σε όλα με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Ο 26χρονος Γεωργιανός κίπερ πήγε στον «δικέφαλο του βορρά» το περασμένο καλοκαίρι από τον Πανσερραϊκό, όμως έκανε μία μονάχα συμμετοχή στο πρώτο μισό της σεζόν, σε κείνο το παιχνίδι Κυπέλλου που έχασε από τον Λεβαδειακό με 4-0.

Έπεσε στην ιεραρχία του Ραζβάν Λουτσέσκου κι έτσι από την στιγμή που εμφανίστηκε η ευκαιρία να έρθει στο Περιστέρι «ψήθηκε» από την προοπτική αυτή κι έδωσε την συγκατάθεσή του. Τα δύο κλαμπ τα βρήκαν με μία συμφωνία που αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος σεζόν.

Έτσι το «αστέρι» μπόρεσε να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε από τον τραυματισμό του Κοσέλεφ, αφού πλέον θα έχει ξανά ένα αξιόμαχο δίδυμο μαζί με τον Χουτεσιώτη.