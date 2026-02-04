Η Πορτογαλία ήταν ξανά το δικό του μέσο διαφυγής. Αυτή τη φορά η Ρίο Άβε ήταν η ομάδα που τον επανάφερε στην Ευρώπη, αρχικά ως δανεικό και έπειτα με κανονική μεταγραφή. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όχι απλώς ξαναβρήκε τον εαυτό του αλλά έγινε από τους αγαπητούς παίκτες των οπαδών της πορτογαλικής ομάδας.

Έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και το όνομα του φιγουράριζε ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας. Στο πρώτο του εξάμηνο στη Ρίο Άβε είχε ήδη φτάσει τα εννιά γκολ στο πρωτάθλημα και μπροστά του υπήρχε μόνο ο Γιόκερες της Σπόρτινγκ (18) και ο Σάμου της Πόρτο (13) ενώ τον Ιανουάριο ψηφίστηκε από τους προπονητές της κατηγορίας ως ο καλύτερος επιθετικός του μήνα.

Εν τέλει τερμάτισε 4ος στον πίνακα των σκόρερ πίσω και από τον Παυλίδη της Μπενφίκα με 14 γκολ σε 31 παιχνίδια πρωταθλήματος ενώ είχε πετύχει και άλλα τέσσερα σε έξι ματς Κυπέλλου. Οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί και είχε καταφέρει να σκοράρει κόντρα στους τέσσερις «μεγάλους» της κατηγορίας (Σπόρτινγκ, Πόρτο, Μπενφίκα και Μπράγκα).

Μάλιστα ο προηγούμενος παίκτης που είχε φτάσει τα 15 γκολ σε μία σεζόν με τη Ρίο Άβε ήταν ο Μεχντί Ταρέμι. Ο ποδοσφαιριστής θα συναντήσει και θα ανταγωνιστεί για τη γραμμή κρούσης στον Ολυμπιακό. Το όνομα του Κλέιτον είχε ριζωθεί στις καρδιές των οπαδών και αυτό επαληθεύτηκε στο φινάλε της σεζόν.

Μετά από ψηφοφορία των φίλων του συλλόγου, ο Κλέιτον ήταν... σαρωτικός με ένα ποσοστό κοντά στο 50% (47,79%) για τον τίτλο του MVP της σεζόν για τη Ρίο Άβε, με την ομάδα να συνοδεύει την επιτυχία του με τον τίτλο «Ζήτω ο Βασιλιάς». Κάπως έτσι, άρχισε και ο χορός των εκατομμυρίων στα πόδια του 27χρονου Βραζιλιάνου φορ.

Ο ίδιος σε συνέντευξη του είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε ομάδα που έκανε επίσημη πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ενώ έντονο ενδιαφέρον είχαν δείξει τόσο οι Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας όσο και η Ζενίτ. Τα πορτογαλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν μετά από λίγο καιρό ότι η Τορίνο ήταν η ομάδα που είχε κάνει αυτή την πρόταση ενώ η Αλ Ουάλα είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει αντί 8 εκατ. ευρώ.

Όλες αυτές οι κινήσεις είχαν αρνητική απάντηση καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος δεν έπεφτε πιο κάτω από τα 15 εκατ. ευρώ. Ο Κλέιτον το συνέχισε από εκεί που το άφησε. Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές είχε πέντε γκολ (!) παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρεις ισοπαλίες με Νασιονάλ, Αρούκα και Μπράγκα.

Το βραβείο για καλύτερο επιθετικό του μήνα του ανήκε δικαιωματικά για τον Αύγουστο ενώ στα μέσα Οκτωβρίου ήταν ο Βραζιλιάνος με τα περισσότερα γκολ στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με έξι τέρματα (ξεπερνούσε τον Βινίσιους, τον Ραφίνια, τον Ριτσάρλισον και τον Ζοάο Πέδρο). Μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ο 27χρονος Βραζιλιάνος είχε 10 γκολ σε 19 παιχνίδια ενώ μοίρασε και 4 ασίστ στο πρώτο εξάμηνο.