Κλέιτον: Με τα πόδια στη γη και το βλέμμα στον ουρανό
Μπέλο Οριζόντε. Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας και η μεγαλύτερη της πολιτείας Μίνας Ζεράις. Το όνομα σημαίνει «όμορφος ορίζοντας» και όσοι την έχουν επισκεφτεί μπορούν να αντιληφθούν τον λόγο που πήρε αυτή την ονομασία. Η ζωή βέβαια, δεν είναι τόσο απλή, ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχής της πόλης, όπως σε όλη τη Βραζιλία άλλωστε.
Το ποδόσφαιρο «αναπνέει» σε αυτή την πόλη. Παίκτες όπως ο Φρεντ, ο Μπερνάρ, ο Κλέμπερ, ο Τοστάο και άλλοι κατάγονται από εκεί και ανάμεσα σε αυτούς, υπάρχει και το όνομα του Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα που αποτελεί το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.
Ο 27χρονος επιθετικός είδε το όνειρο του ποδοσφαίρου να ξεθωριάζει μέχρι τα 23 του αλλά ένα μικρό... παραθυράκι στην Πορτογαλία και τη Κάζα Πία αναζωπύρωσε τις επιθυμίες του. «Μην τα παρατάς ποτέ. Αν είναι Θεού, θα τα καταφέρεις» είναι αυτό που ακολουθεί συνεχώς στη ζωή του.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα. Η επιβράβευση ήρθε με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, κάνοντας το επόμενο βήμα και στοχεύοντας για ακόμα ψηλότερα. Όπως έχει συνηθίσει.
Το Gazzetta αρπάζει την ευκαιρία και κάνει μία ξενάγηση μέσα από τη ζωή του Κλέιτον. Τα παιδικά του χρόνια, ο πατέρας του, η δύσκολη αρχή στον κόσμο του ποδοσφαίρου και η Ρίο Άβε που τον... ξεκλείδωσε.
Το πρώτο του δώρο ήταν μία μπάλα ποδοσφαίρου
«Το ποδόσφαιρο υπάρχει στη ζωή μου από τότε που ήμουν στην κούνια». Ο Κλέιτον δεν υπερβάλλει. Η μπάλα του ποδοσφαίρου ήταν πάντα δίπλα του, ίσως και από τότε που ακόμα μπουσούλαγε.
Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής σε μία τοπική ερασιτεχνική ομάδα όμως το άθλημα υπήρχε έντονα στη ζωή του και αυτό το... μικρόβιο μεταφέρθηκε και στον γιο άμεσα. Μάλιστα, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, το πρώτο δώρο που του πήρε ο μπαμπάς του δεν ήταν τα κλασσικά πράγματα που παίρνουν οι γονείς.
Άλλοι παίρνουν ένα κουκλάκι, άλλοι ένα αυτοκινητάκι, άλλοι παιχνίδια. Ο Κλέιτον έλαβε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Και αυτόν ήταν. Η διαδρομή της ζωής του είχε μπει στις γραμμές και ο τελικός προορισμός δεν ήταν άλλος από το να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο και να ακολουθήσει τα βήματα των συμπατριωτών του.
Βέβαια κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής το κατάλαβε νωρίς και με άσχημο τρόπο. Μέχρι και τα 20 του χρόνια δεν είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και βολόδερνε στις χαμηλές κατηγορίες της χώρας.
Η «άσημη» Γκλόμπο έγινε το... σκαλοπάτι του
Αν και είχε αποκτηθεί από την Γιουβεντούδε που ήταν στη Serie B, ποτέ δεν έκανε το βήμα προς την πρώτη ομάδα και τον χειμώνα του 2021 αποκτήθηκε από την Γκλόμπο που ήταν στις χαμηλές κατηγορίες της Βραζιλίας. Ουσιαστικά έκανε ένα βήμα πίσω αλλά γνώριζε ότι δεν γινόταν διαφορετικά.
Μέσα σε τέσσερις μήνες, οι επιδόσεις ήταν εντυπωσιακές. Κατέκτησε το τοπικό πρωτάθλημα, αποτελώντας τον οδηγό του συλλόγου με 10 γκολ σε 16 παιχνίδια. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τις ομάδες της Serie B και της Serie C που αμέσως έσπευσαν να ρωτήσουν ποιος είναι ο 22χρονος επιθετικός.
Εν τέλει η Βίλα Νόβα από τη δεύτερη κατηγορία τον έκανε δικό της και εκεί αρχίζει να δείχνει τα πρώτα δείγματα του ταλέντου του καθώς στην πρώτη σεζόν πετυχαίνει 7 γκολ σε 25 παιχνίδια και τη δεύτερη σεζόν ξεκινάει με 3 τέρματα σε 7 ματς. Αυτό κάνει την Κοριτίμπα να τον ανεβάσει πρώτη κατηγορία αλλά το φινάλε είναι απογοητευτικό με μόλις δύο γκολ σε 19 αγώνες.
Ξεδίπλωσε το ταλέντο του στην Κάζα Πία και ένιωσε... deja vu στη Βάσκο
Κάπου εκεί εμφανίζεται η γέφυρα για την Ευρώπη. Αυτό που κάθε Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής επιθυμεί και στο τέλος αυτής είναι η Κάζα Πία από την Πορτογαλία. Μόλις είχε επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και εμπιστεύεται τη γραμμή κρούσης της πάνω στις πλάτες του Κλέιτον.
Παρότι ο Βραζιλιάνος φορ έπαιζε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στα 24 του, πραγματοποιεί δύο γεμάτη σεζόν. Η πρώτη ολοκληρώθηκε με 34 συμμετοχές και 4 γκολ και η δεύτερη με 30 παιχνίδια και 12 τέρματα, φτάνοντας τα 16 σε δύο χρόνια. Το όνομά του ξεκινάει να αναζητείται από τους ποδοσφαιρόφιλους της Πορτογαλίας.
Μεταξύ των γκολ, σκόραρε δύο φορές κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, άλλες δύο κόντρα στην Μπράγκα και ήταν εκ των πρωταγωνιστών που κράτησε το κλαμπ στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου και η απότομη άνοδος της αξίας τους, δημιούργησαν έναν συνδυασμό που είχε ως μονόδρομο την πώληση του.
Τον Μάρτιο του 2024, ο Κλέιτον έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Κάζα Πία όταν η Βάσκο ντα Γκάμα έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των τριών εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. Ο 25χρονος φορ επέστρεφε στη Βραζιλία με άλλον... αέρα.
Δεν ήταν πια το παιδί που περιφερόταν στις χαμηλές κατηγορίες και έψαχνε για την ευκαιρία του. Πλέον ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε βασικό λόγο στα πλάνα μίας βραζιλιάνικης ομάδας από την πρώτη κατηγορία. Ωστόσο σύντομα αυτή η... λεζάντα κατέρρευσε για χάρτινος πύργος.
Έμεινε για σχεδόν έξι μήνες στην Βραζιλία. Έπαιξε σε οκτώ ματς με συνολικό χρόνο κοντά στα 250 λεπτά. Κανένα γκολ. Ούτε ασίστ. Ούτε τίποτα. Οι οπαδοί της Βάσκο τον θεωρούσαν ως μία από τις χειρότερες επενδύσεις της ομάδας και ο Κλέιτον ένιωσε το deja vu από την περίοδο που ήταν στην Κορίτιμπα.
Το ρεκόρ του Ταρέμι, ο ανταγωνισμός με Παυλίδη-Γιόκερες και ο χορός των εκατομμυρίων
Η Πορτογαλία ήταν ξανά το δικό του μέσο διαφυγής. Αυτή τη φορά η Ρίο Άβε ήταν η ομάδα που τον επανάφερε στην Ευρώπη, αρχικά ως δανεικό και έπειτα με κανονική μεταγραφή. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, όχι απλώς ξαναβρήκε τον εαυτό του αλλά έγινε από τους αγαπητούς παίκτες των οπαδών της πορτογαλικής ομάδας.
Έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και το όνομα του φιγουράριζε ανάμεσα στα κορυφαία της χώρας. Στο πρώτο του εξάμηνο στη Ρίο Άβε είχε ήδη φτάσει τα εννιά γκολ στο πρωτάθλημα και μπροστά του υπήρχε μόνο ο Γιόκερες της Σπόρτινγκ (18) και ο Σάμου της Πόρτο (13) ενώ τον Ιανουάριο ψηφίστηκε από τους προπονητές της κατηγορίας ως ο καλύτερος επιθετικός του μήνα.
Εν τέλει τερμάτισε 4ος στον πίνακα των σκόρερ πίσω και από τον Παυλίδη της Μπενφίκα με 14 γκολ σε 31 παιχνίδια πρωταθλήματος ενώ είχε πετύχει και άλλα τέσσερα σε έξι ματς Κυπέλλου. Οι αριθμοί του ήταν εντυπωσιακοί και είχε καταφέρει να σκοράρει κόντρα στους τέσσερις «μεγάλους» της κατηγορίας (Σπόρτινγκ, Πόρτο, Μπενφίκα και Μπράγκα).
Μάλιστα ο προηγούμενος παίκτης που είχε φτάσει τα 15 γκολ σε μία σεζόν με τη Ρίο Άβε ήταν ο Μεχντί Ταρέμι. Ο ποδοσφαιριστής θα συναντήσει και θα ανταγωνιστεί για τη γραμμή κρούσης στον Ολυμπιακό. Το όνομα του Κλέιτον είχε ριζωθεί στις καρδιές των οπαδών και αυτό επαληθεύτηκε στο φινάλε της σεζόν.
Μετά από ψηφοφορία των φίλων του συλλόγου, ο Κλέιτον ήταν... σαρωτικός με ένα ποσοστό κοντά στο 50% (47,79%) για τον τίτλο του MVP της σεζόν για τη Ρίο Άβε, με την ομάδα να συνοδεύει την επιτυχία του με τον τίτλο «Ζήτω ο Βασιλιάς». Κάπως έτσι, άρχισε και ο χορός των εκατομμυρίων στα πόδια του 27χρονου Βραζιλιάνου φορ.
Ο ίδιος σε συνέντευξη του είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε ομάδα που έκανε επίσημη πρόταση ύψους 10 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ενώ έντονο ενδιαφέρον είχαν δείξει τόσο οι Πόρτο και Σπόρτινγκ Λισσαβόνας όσο και η Ζενίτ. Τα πορτογαλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν μετά από λίγο καιρό ότι η Τορίνο ήταν η ομάδα που είχε κάνει αυτή την πρόταση ενώ η Αλ Ουάλα είχε επιχειρήσει να τον αποκτήσει αντί 8 εκατ. ευρώ.
Όλες αυτές οι κινήσεις είχαν αρνητική απάντηση καθώς ο πορτογαλικός σύλλογος δεν έπεφτε πιο κάτω από τα 15 εκατ. ευρώ. Ο Κλέιτον το συνέχισε από εκεί που το άφησε. Στις πρώτες τρεις αγωνιστικές είχε πέντε γκολ (!) παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρεις ισοπαλίες με Νασιονάλ, Αρούκα και Μπράγκα.
Το βραβείο για καλύτερο επιθετικό του μήνα του ανήκε δικαιωματικά για τον Αύγουστο ενώ στα μέσα Οκτωβρίου ήταν ο Βραζιλιάνος με τα περισσότερα γκολ στα 15 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης με έξι τέρματα (ξεπερνούσε τον Βινίσιους, τον Ραφίνια, τον Ριτσάρλισον και τον Ζοάο Πέδρο). Μέχρι τη στιγμή που μπήκε στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ο 27χρονος Βραζιλιάνος είχε 10 γκολ σε 19 παιχνίδια ενώ μοίρασε και 4 ασίστ στο πρώτο εξάμηνο.
Η πίστη στον Θεό, το όνειρο και το ιδιαίτερο τατουάζ στο λαιμό και τη γάμπα
Ο Κλέιτον είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύει πολύ στον Θεό και το δείχνει με κάθε τρόπο. Περιλαμβάνει τη θρησκεία σε κάθε του στιγμή. Τα social media του είναι γεμάτα με προσευχές στον Θεό, μηνύματα για τη θρησκεία και φοράει μπλούζα κάτω από τη φανέλα με την αγάπη του για τον Θεό.
Παράλληλα, μερικά από τα πολλά τατουάζ που έχει σε όλο του το σώμα έχουν την αναπαράσταση του Ιησού και αναφέρεται στην πίστη στον Θεό. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στα τατουάζ του, ξεχωρίζει αυτό που έχει στον λαιμό όπου γράφει «Tudo passa, posso». Πρόκειται για μία πορτογαλική φράση που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Όλα περνούν, όλα τα μπορώ».
Ωστόσο έχει βαθύτερο νόημα καθώς στη Βραζιλία το χρησιμοποιούν ως μήνυμα αντοχής και εμψυχωτικό quote που δείχνει ότι όσο δύσκολα και αν έχει ζήσει κάποιος, έχει τη δύναμη να το ξεπεράσει αλλά έχει και θρησκευτικό υπόβαθρο καθώς θυμίζει τη βιβλική φράση «Tudo posso naquele que me fortalece» που σημαίνει «Μπορώ τα πάντα μέσω Εκείνου που με δυναμώνει».
Τέλος, ένα ακόμη σχέδιο που ξεχωρίζει από τα δεκάδες τατουάζ του, είναι στη δεξιά γάμπα, όπου απεικονίζει ένα παιδί με τον αριθμό «10» να παίζει με μία μπάλα έχοντας φόντο τις φαβέλες στη Βραζιλία. Ένα σκηνικό που μαρτυρά το παιδικό του όνειρο που δεν είναι άλλο από το να παίξει με τη Βραζιλία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι το οποίο έχει αναφέρει ουκ ολίγες φορές.
Ο «αδερφός» του Αντρέ Λουίζ
Συναντήθηκαν στο δεύτερο εξάμηνο της σεζόν 2024/25 και έδεσαν με το... καλημέρα. Τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και έξω από αυτόν. Ο Αντρέ Λουίζ και ο Κλέιτον ήταν το «ντουέτο» που μάγεψε τα πορτογαλικά γήπεδα σε 35 παιχνίδια που βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο.
Μέσα από τις συνεργασίες του, ήρθαν 10 γκολ για τη Ρίο Άβε σε αυτό το διάστημα, με τον καθένα να πετυχαίνει πέντε γκολ από ασίστ του άλλου. Τα οκτώ δε από αυτά, ήρθαν το πρώτο εξάμηνο της φετινής σεζόν, λίγο πριν μετακομίσουν μαζί στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού.
«Μίλησα με τον Αντρέ Λουίς, που είναι αδερφός μου. Είναι πολύ ευτυχισμένος εδώ και ήθελε να έρθω γρήγορα για να προσφέρουμε με τα γκολ και τις ασίστ μας, να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό», δήλωσε ο 27χρονος φορ φορώντας τη φανέλα των Πειραιωτών, δείγμα της εξαιρετικής σχέσης που έχουν αλλά και της χημείας στον αγωνιστικό χώρο.