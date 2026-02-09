Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet τιμούν τον «golden» Χρήστο Μουζακίτη!

Ενα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Χρήστος Μουζακίτης, παίρνει ένα ακόμη τιμητικό βραβείο! Αυτή τη φορά από τα Gazzetta Awards By Novibet 2025!

Θεωρείται και όχι άδικα ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν για πολλά – πολλά χρόνια! Όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αλλωστε ήδη το όνομα του είναι στα «μπλοκάκια» σχεδόν όλων των σπουδαίων συλλόγων του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Βασικό μέλος του Ολυμπιακού, αλλά και της Εθνικής ομάδας, ο Χρήστος Μουζακίτης... μαζεύει τη μία διάκριση πίσω από την άλλη! Ένα ποδοσφαιρικό Golden Boy με σφραγίδα, καθώς μόλις πριν από μερικούς μήνες πήρε και το σχετικό βραβείο! Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού είναι ένα από τα πρόσωπα των τιμητικών διακρίσεων των Gazzetta Awards By Novibet 2025.

Ο νεαρός μέσος παρέλαβε το βραβείο του από τον στρατηγικό σύμβουλο και πρέσβη του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ κατά την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής..

Στις πρώτες του δηλώσεις για τον τρόπο που παραμένει τόσο προσγειωμένος τόνισε: «Συγχαρητήρια στο Gazzetta για άλλη μια χρονιά που έχει διοργανώσει κάτι τόσο ωραίο. Προσπαθώ να δώσω όσο λιγότερη σημασία σε ό,τι γίνεται γύρω μου γιατί υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και στο παρελθόν που μπορεί να επηρεάζονται και να έχουν χαλάσει πολλά πράγματα».

Από την πλευρά του ο Καρεμπέ αποθέωσε τον Μουζακίτη, λέγοντας: «Σε αυτή την ηλικία έχω δεν έλαβα τέτοια βραβεία. Είναι ξεχωριστός, είναι το Golden Boy, ένα πολύ καλό παιδί και του ευχόμαστε να παραμείνει πάντα έτσι», ενώ εμφάνιση έκπληξη μέσω βίντεο έκανε κι ο Κώστα Τσιμίκας που αποθέωσε το νέο αίμα της Εθνικής: Μουζακίτη και Καρέτσα.

Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Μουζακίτης υπήρξε ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία του Tuttosport για το European Golden Boy Web 2025, αφήνοντας πίσω του βαριά ονόματα.

Μία διάκριση που είχε γνωστοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου του 2025. Προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού και ήδη διεθνής με την Εθνική ανδρών ο 19χρονος «Μούζα» είχε καταγράψει ήδη - πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - 63 ματς με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών με 2 γκολ και 7 ασίστ.

Στο παλμαρέ του εκτός από Πρωταθλήματα Νέων έχει το ιστορικό Youth League το 2024, το περσινό νταμπλ με την πρώτη ομάδα και το φετινό Super Cup.