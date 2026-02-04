ΑΕΚ: «Όργανα του Λιμανιού προσπαθούν να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος μας»

Τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία μεταξύ άλλων τονίζει πως η ομάδα είναι δυνατή και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου.

Σε ΑΜΚ ύψους 10 εκατ. ευρώ προχωρά ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

Από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ υπήρξε τοποθέτηση για δημοσιεύματα, τονίζοντας πως «κάποιοι και ιδιαίτερα όργανα του Λιμανιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος της ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή» και ότι «η ΑΕΚ είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου».

Συγκεκριμένα από πλευράς ΑΕΚ η τοποθέτηση είναι η εξής:

«Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι και ιδιαίτερα όργανα του Λιμανιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος της ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή.

Είναι δεδομένο πια ότι η όποια κίνηση της ΑΕΚ προκαλεί την κινητοποίηση των αντιπάλων μας ακόμη και υπό μορφή αστείων υπαινιγμών... Κι αυτό στην κατάσταση που περιβάλλει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο επίτευγμα είναι.

Ένα είναι σίγουρο. Η ΑΕΚ είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου».