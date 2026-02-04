Ο Μάριος Ηλιόπουλος μέσω διαδικασίας ομολογιακού δανείου προχωράει άμεσα σε νέα ΑΜΚ ύψους 10 εκατομμυρίων στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Μια αναζήτηση στο ΓΕΜΗ ήταν αρκετή για να διαπιστώσει κανείς ότι στην ΠΑΕ ΑΕΚ έχει αποφασιστεί να γίνει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τον ιδιοκτήτη του club Μάριο Ηλιόπουλο ύψους μάλιστα 10 εκατ ευρώ! Πιο συγκεκριμένα από τις 30/01 έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5927570 το από 28/01/2026 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία προχωρά σε έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού 10.000.000 ευρώ, άνευ εξασφαλίσεων και μηδενικού επιτοκίου!

Τι σημαίνει αυτή η διαδικασία; Ψάχνοντας το θέμα και αναλύοντας με ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου, των οικονομικών και σε αυτό το κομμάτι, κοινώς κίνηση έκδοσης ομολογιακού δανείου δίχως εξασφαλίσεις και με μηδενικό επιτόκιο, επιβεβαίωνεται πως συνιστά ΑΜΚ σε αναμονή. Ότι δηλαδή είναι τεχνικά ζητήματα που οδηγούν μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ σε (νέα παρακαλώ) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μάλιστα ύψους 10 εκατ. ευρώ!

Άλλωστε έχει ήδη γίνει γνωστό πως οι παριστάμενοι μέτοχοι της κιτρινόμαυρης εταιρείας, οι οποίοι και εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της, έχουν ήδη δηλώσει την παραίτησή τους από το δικαίωμα προτίμησης στο Ομολογιακό Δάνειο! Σε τούτο το σημείο αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέλη Ιανουαρίου (του 2025) είχε γίνει αντίστοιχη ΑΜΚ στην ΠΑΕ ΑΕΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο ύψους 9 εκατ ευρώ όπως είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τις 09/12/2024!