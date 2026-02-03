Χάβι Ερνάντεθ: «Πάντοτε άκουγα που μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό»

Τα πρώτα λόγια του Χάβι Ερνάντεθ ως ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο Youtube.

Ο Χάβι Ερνάντεθ ήταν η έβδομη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο χειμερινό μεταγραφικό «παζάρι». Ο Ισπανός αριστερός μπακ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης της ομάδας στο PAO TV.

Εκείνος ανέφερε πως ενθουσιάστηκε με την προοπτική των «πρασίνων», που ήταν μία ομάδα που γνώριζε, αφού πάντοτε άκουγε για κείνη. Τόνισε πως έχει σκοπό να παραμείνει στην ομάδα πέρα απ' αυτό το εξάμηνο για το οποίο ισχύει ο δανεισμός του.

Επεσήμανε πως μίλησε με τον Ρούμπεν Πέρεθ που του είπε τα καλύτερα για την πόλη και την ομάδα. Τέλος, αναφέρθηκε με τεράστια προσμονή για την συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ λέγοντας πως θέλει να μάθει από κείνον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χάβι Ερνάντεθ:

Για την πρόταση του Παναθηναϊκού και την πρώτη του αντίδραση:

«Η πρώτη φορά που άκουσα την πρόταση ήταν πριν από μερικές ημέρες... Κάποιες εβδομάδες. Είπα στον εκπρόσωπο μου ότι να κάνω αυτήν την κίνηση, διότι ξέρω ότι πρόκειται για έναν κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδας. Πάντοτε άκουγα που μιλούσαν για τον Παναθηναϊκό! Είχα μεγάλη όρεξη να επιστρέψω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και να παίξω σε μια ελληνική ομάδα».

Για τους στόχους που έχει θέσει:

«Έρχομαι εδώ θέλοντας να παραμείνω για πολύ καιρό. Έρχομαι με όρεξη να υπογράψω για πολλά χρόνια εδώ! Μου έχουν μιλήσει πολύ καλά για τον σύλλογο και έχω πολλή θέληση και όρεξη να δώσω το μάξιμουμ και ακόμη περισσότερο, με αυτήν την κίνηση, βοηθώντας την ομάδα στα πάντα, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

Για το αν μίλησε με κάποιον που γνωρίζει τον Παναθηναϊκό:

«Ναι, μίλησα με τον Ρούμπεν Πέρεθ, έναν παίκτη που είχε παίξει εδώ. Μου μίλησε πολύ καλά για την πόλη, για τον σύλλογο, μου είπε ότι είναι πολύ ωραία, ότι πρόκειται για οικογενειακό σύλλογο, με μεγάλους στόχους, που μάχεται για αυτούς. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε όλα αυτά αποτέλεσαν καλά κίνητρα για εμένα, ώστε σαν ποδοσφαιριστής να μπορέσω να προσφέρω το μάξιμουμ με πολλή όρεξη».

Για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ ανταγωνιστικός ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει να παίζω πάντα στο ανώτατο επίπεδο, δίνοντας το μάξιμουμ σε όλες τις προπονήσεις και στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι παίκτης που φέρνει μαζί του ποιότητα, εμπειρία, δουλειά, θυσίες και πολλά όνειρα! Είμαι επίσης καλός άνθρωπος, δεν δημιουργώ προβλήματα στα αποδυτήρια! Έρχομαι για να δώσω το καλύτερο δυνατό και να προσφέρω τα πάντα για την ομάδα».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ και αν έπαιξε ρόλο η παρουσία του για την απόφαση του να έρθει στον Παναθηναϊκό:

«Ναι, απολύτως! Το να τεθώ υπό τις οδηγίες ενός μεγάλου προπονητή με μεγάλη εμπειρία, όπως αυτή που έχει ο Ράφα και που γνωρίζουμε όλη την πορεία του, το να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναπτύσσομαι μαζί του είναι βασικό. Έχουμε την ίδια εθνικότητα. Μου αρέσει πολύ η ιδέα να μάθω από εκείνον και να δουλέψω μαζί του, διότι είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής!».