Νίκολιτς: «Αηδία, θέλω να κάνω εμετό»

Oι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Μάρο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στο πέναλτι που δόθηκε και στην αγκωνιά του Ποντένσε στον Ρότα που δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα, ενώ έκανε λόγο για «αηδία».

«Το βασικό σημείο αγωνιστικά ήταν η διπλή ευκαιρία που είχαμε μετά το γκολ μας με τον Γιόβιτς και τον Πινέδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να αναλύσω. Νιώθω λύπη για τους παίκτες μου, που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, και για όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο γήπεδο.

Αυτό που ήθελα να πω είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δώσαμε τα πάντα. Αισθανόμαστε λύπη όχι για το αποτέλεσμα ή την εμφάνιση, αλλά γι’ αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε, τα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες ομάδες και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον.

Στο τέλος, σκέτη ντροπή. Το πέναλτι, η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν την είδε κανένας στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά. Όταν ρώτησα τι πάνε να δουν στο VAR, μου είπαν για πιθανό χέρι. Το συναίσθημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι η αηδία, θέλω να κάνω εμετό»