ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ο Στρακόσα στέρησε από τον Μπιανκόν το 1-1
Στο 94' ο Μπιανκόν άγγιξε το 1-1, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε.
Ο Θωμάς Στρακόσα στο 94' έκανε νέα μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Μπιανκόν και κράτησε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Αντρέ Λουίζ στο δεύτερο δοκάρι γύρισε με το κεφάλι και ο Μπιανκόν στο ύψος της μικρής περιοχής εκτέλεσε, αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης απέκρουσε στην αριστερή γωνία.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.