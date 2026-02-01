Στο 94' ο Μπιανκόν άγγιξε το 1-1, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε.

Ο Θωμάς Στρακόσα στο 94' έκανε νέα μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Μπιανκόν και κράτησε το 1-0 για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Αντρέ Λουίζ στο δεύτερο δοκάρι γύρισε με το κεφάλι και ο Μπιανκόν στο ύψος της μικρής περιοχής εκτέλεσε, αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης απέκρουσε στην αριστερή γωνία.