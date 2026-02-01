ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Άνοιξε το σκορ ο Βάργκα και έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο Μπάρναμπας Βάργκα άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα με τη φανέλα της ΑΕΚ και μάλιστα με γκολ σε ντέρμπι! Ο Ούγγρος φορ πέρασε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 57ο λεπτό αντί του Ζίνι και δυο λεπτά αργότερα άνοιξε το σκορ.
Στο 59ο λεπτό ο Μαρίν κέρδισε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Ρουμάνος το εκτέλεσε και ο διεθνής επιθετικός με... φορίσια κεφαλιά έκανε το 1-0 και έβαλε... φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο υψηλόσωμο striker επιβεβαίωσε τη... φήμη του για τη δεινότητα του στον αέρα με τον καλύτερο τρόπο για την Ένωση,
