ΑΕΚ - Ολυμπιακός: H αγκαλιά Ηλιόπουλου - Μελισσανίδη
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης για ακόμα μια φορά βρέθηκε στη σουίτα του γηπέδου - κοσμήματος που ο ίδιος δημιούργησε. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια για το μεγάλο ντέρμπι πρωτιάς με τον Ολυμπιακό.
Τον «Τίγρη» επισκέφτηκε ο... διάδοχος του στα διοικητικά ηνία του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος και μάλιστα οι δυο άνδρες είχαν θερμό εναγκαλισμό.
Στη σουίτα του Δημήτρη Μελισσανίδη βρέθηκε και ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης, Χαβιέ Ριμπάλτα, με τους δυο άνδρες να δίνουν τα χέρια.
