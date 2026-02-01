Άρης και Βάσκο ντα Γκάμα συμφώνησαν οριστικά για τον δανεισμό του Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος αύριο (2/2) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη!

Έπειτα από διαπραγματεύσεις τουλάχιστον δύο εβδομάδων, Άρης και Βάσκο ντα Γκάμα βρήκαν οριστική συμφωνία για τον δανεισμό του Μπενχαμίν Γκαρέ ο οποίος αύριο (2/2) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και φυσικά να ενταχθεί στην ομάδα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει τον ετήσιο δανεισμό του με option αγοράς των δικαιωμάτων του στα 3 εκατ. ευρώ, ποσό που είχε «ξοδέψει» η βραζιλιάνικη ομάδα για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Ο 25χρονος Αργεντίνος αριστερός εξτρέμ γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Έχει ύψος 1,72 μ. και αγωνίζεται στην επίθεση, κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας ως καλό του πόδι το αριστερό. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, αργεντίνικη και ιταλική, στοιχείο που του επιτρέπει να αγωνιστεί πιο εύκολα σ' ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ο Γκαρέ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Βελέζ για να ακολουθήσει η μετακόμισή του στα αντίστοιχα της Μάντσεστερ Σίτι σε ηλικία 16 ετών. Το 2020 η Ρασίνγκ Κλουμπ επένδυσε ποσό 2.25 εκατ. ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του και τρία χρόνια αργότερα η ρωσική Σαμάρα τον αγόρασε έναντι 1.8 εκατ. ευρώ. Πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Γκαρέ μετακόμισε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Βάσκο Ντα Γκάμα αντί 3 εκατ. ευρώ.