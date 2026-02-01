Οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Βιθέντε Ταμπόρδα ανέβασαν τον δείκτη του σκορ για τον Παναθηναϊκό στο 3-0, κόντρα στην Κηφισιά

Ο Ράφα Μπενίτεθ πέρασε στο ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο 79' τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Βιθέντε Ταμπόρδα και μέσα σε τρία λεπτά οι δύο παίκτες βρήκαν δίχτυα για να φτάσουν τον δείκτη του σκορ στο 3-0!

Στο 81' ο Σφιντέρσκι βγήκε τετ α τετ, έπειτα από την υπέροχη μπαλιά του Καλάμπρια και πλάσαρε τον Ραμίρες. Το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά ελέγχθηκε στο VAR, ο Πολωνός φορ καλυπτόταν κι έτσι έγινε το 2-0.

Στο 84' από πάσα του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι μπήκε στην περιοχή, γύρισε κι εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε, ο Τσέριν σούταρε δυνατά από το ημικύκλιο, ο Ραμίρες απέκρουσε προσωρινά και ο Ταμπόρδα από τη μικρή περιοχή πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά για το 3-0. Το δεύτερο σερί ματς που σκοράρει ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός μετά το παιχνίδι με τη Ρόμα την περασμένη Πέμπτη.