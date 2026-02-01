Ανάρπαστα γίνονται τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για το ματς απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor(4/2) στην Τρίπολη. Από τα περίπου 2.500 εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου των Ερυθρολεύκων, πλέον έχουν απομείνει μόλις 650.

Η ζήτηση είναι αυξημένη, παρά το ότι ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να γίνει Τετάρτη, με τους φιλάθλους των Πειραιωτών να ετοιμάζονται να δώσουν ηχηρό «παρών» στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Να θυμίσουμε ότι το ματς θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ζητήσει αναβολή πριν τις σημαντικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Champions League.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ

Για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Asteras Aktor, που θα γίνει την Τετάρτη (4/2, 18:30) στο Θ. Κολοκοτρώνης , η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά πατήστε εδώ.

Η τιμή είναι 25€.

Οι παραλήπτες των κωδικών οφείλουν να τους ενεργοποιήσουν μέσω της εφαρμογής gov wallet στο κινητό τους τηλέφωνο για να εισέλθουν στο γήπεδο.

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στο https://tickets.gov.gr.