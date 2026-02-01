Ολυμπιακός: Ο τρόπος για να ζορίσεις την ΑΕΚ

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το αποψινό ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια, αναλύοντας πράγματα και για τις δύο ομάδες.

Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι λοιπόν αυτό τον καιρό για τον Ολυμπιακό, μετά τις δύο νίκες μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών στο Τσάμπιονς Λιγκ επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και του Άγιαξ.

Απόψε αντίπαλος του θα είναι η ΑΕΚ, η ομάδα με τα καλύτερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα εδώ και ένα τρίμηνο, καθώς μετά την ήττα της 0-2 στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό στις 26 Οκτωβρίου έχει εννιά νίκες και μία ισοπαλία σε 10 αγωνιστικές! Αποτελέσματα που τη βοήθησαν από 3η τότε στη βαθμολογία να σκαρφαλώσει στην 1η θέση, σε συνδυασμό και με το ότι ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Γνώμη μου είναι, αναλύοντας λίγο τι έχει κάνει φέτος η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια, ότι ο τρόπος για να φύγεις από το σπίτι της έχοντας πάρει κάτι καλό, ιδανικά τη νίκη η, εναλλακτικά την ισοπαλία, είναι μάλλον ένας. Να της βάλεις πρόβλημα σκοράροντας. Θα μου πείτε, σιγά τα νέα, γκολ θέλεις πάντα για να πάρεις αποτέλεσμα. Κι όμως υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε ομάδα.

Για παράδειγμα η ΑΕΚ έχει κερδίσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της, σε όλες τις διοργανώσεις στα οποία κράτησε το μηδέν πίσω. Και τα δέκα. Είναι δηλαδή σαφές ότι αισθάνεται πολύ διαφορετικά όταν δεν τρώει γκολ, προφανώς γιατί εκτός των άλλων έχει πάντοτε σκοράρει σε αυτά τα 10 παιχνίδια της, ακόμη και στα πιο δύσκολα (με Άντερλεχτ 2-0, ΠΑΟ 4-0, Μπερ Σέβα 1-0, Άρης 1-0).

Αντίθετα, την βλέπουμε κάθε φορά που τρώει γκολ μέσα στη Φιλαδέλφεια να ζορίζεται. Έτσι έχει χάσει 0-2 από τον ΠΑΟΚ και 0-1 από τον ΟΦΗ (Κύπελλο). Έτσι έχει φέρει ισοπαλία 1-1 με τη Σάμροκ Ρόβερς. Έτσι έχει χρειαστεί παράταση για να νικήσει 3-1 τον Άρη Λεμεσού. Έτσι έχει χρειαστεί γκολ στο 98’ και στο 104’ των καθυστερήσεων για να κερδίσει 3-2 την Κραϊόβα. Θα έλεγα ότι ειδικά όταν φάει γκολ στο α΄ ημίχρονο, στη συνέχεια αποσυντονίζεται και θέλει τον χρόνο της για να επανέλθει.

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι γίνεται πάρα πολύ δυνατή η ΑΕΚ όταν ανοίξει η ίδια το σκορ μέσα στο γήπεδο της. Για την ακρίβεια, μοιάζει ανίκητη όταν το κάνει. Η μοναδική φορά που δεν πήρε τη νίκη στο 90λεπτο σε τέτοια συνθήκη ήταν με τον Άρη Λεμεσού, γιατί η κυπριακή ομάδα έκανε τη μαγκιά να την ισοφαρίσει πολύ γρήγορα, μέσα σε δέκα λεπτά αφότου προηγήθηκε η ΑΕΚ, η οποία παρεμπιπτόντως και τότε νίκησε, έστω στη διαδικασία της παράτασης.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, τη φετινή σεζόν εκτός έδρας έχει νικήσει όταν άνοιξε αυτός το σκορ, με μία, αλλά σημαντική, εξαίρεση, την επίσκεψη του στην Τούμπα, όταν κι έχασε τελικά 1-2. Αντίθετα, όταν έφαγε πρώτος γκολ έχασε από την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα, ισοφαρίζοντας τον Παναθηναϊκό 1-1 στις καθυστερήσεις.

Κατά τα άλλα, δεν είναι άσχημα τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού όταν παίζει πρωτάθλημα εκτός έδρας με την ΑΕΚ ύστερα από ευρωπαίκά παιχνίδια του: τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα:

2018 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 μετά το Μίλαν-Ολυμπιακός 3-1

2017 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0 μετά το Οσμάνλισπορ-Ολυμπιακός 0-3

2012 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-4 μετά το Ολυμπιακός-Μονπελιέ 3-1

2005 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3 μετά το Ρεάλ-Ολυμπιακός 2-1

2004 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-0 μετά το Ολυμπιακός-Μονακό 1-0

2003 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 μετά το Γαλατασαράϊ-Ολυμπιακός 1-0

Εδώ μία παρατήρηση: Όταν είχε και η ΑΕΚ ευρωπαϊκό ματς αμέσως πριν, ο Ολυμπιακός τη νίκησε δύο φορές και είχε μία ισοπαλία. Όταν η ΑΕΚ δεν είχε αμέσως πριν ευρωπαίκό ματς, όπως δεν είχε τώρα, τα αποτελέσματα ήταν ισορροπημένα, από μία νίκη και ισοπαλία. Όλα δε τα παραπάνω παιχνίδια ήταν στο ΟΑΚΑ. Και του 2003 στη Νέα Σμύρνη.

Άσχετο: Με τον Ολλανδό Μακέλι, που θα σφυρίξει απόψε στη Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει στο παρελθόν δύο φορές την ΑΕΚ (3-0 εντός το 2021 και 3-2 εκτός το 2022), αλλά έχει χάσει τελικό Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ (1-2 το 2021, με το 0-1 του ΠΑΟΚ από πέναλτι) και στη Θεσσαλονίκη (1-2) από τον Άρη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Έσε την Τετάρτη στο Άμστερνταμ ήταν καλός γιατί μετά το πρώτο 20λεπτο, στο οποίο δεν είχε μπει καλά, έκανε ένα ισορροπημένο παιχνίδι για κεντρικό χαφ του Ολυμπιακού.

Τον έβλεπες και να έχει επεμβάσεις ως 3ος στόπερ στην περιοχή του Τζολάκη και να κόβει και να κλέβει και να παίρνει κεφαλιές στη μεσαία γραμμή, αλλά και να περνάει μπροστά βγάζοντας σέντρα-φαρμάκι, και να παίρνει κεφαλιά γκολ σε κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού.

Μία ισορροπία που είχε κι ο Μουζακίτης, αλλα κυρίως στα πρώτα 30 λεπτά, στα οποία ήταν πραγματικά πολύ μέσα στο παιχνίδι, με καλές πάσες και ανακτήσεις και κοψίματα. Χωρίς, όμως, για κάποιο λόγο, να έχει μετά ανάλογη συνέχεια.

