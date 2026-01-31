Λεβαδειακός: Με τις μεταγραφές κόντρα στον Αστέρα Aktor
Απουσίες, αλλά και προσθήκες μετράει ο Λεβαδειακός για το ματς με τον Αστέρα Aktor.
Η ομάδα της Βοιωτίας την Κυριακή στις 16:00 υποδέχεται τους Αρκάδες σε ένα ακόμα κρίσιμο παιχνίδι για την παραμονή τους στην τετράδα. Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τους τραυματίες Λιάγκα, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα και Λαγιούς, όπως και τον τιμωρημένο Συμελίδη.
Αντίθετα, έχει στην αποστολή τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα. Τον Σέρβο φορ Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, τον μέσο Γιώργο Νίκα και τον μεσοεπιθετικό Χρήστο Παπαδόπουλο.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Λεβαδειακός: «Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Astera Aktor (1/2, 16:00) στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Νίκας, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Γιούριτς και Οζέγκοβιτς».
