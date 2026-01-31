Αστέρας Τρίπολης: Χωρίς Μακέντα στη Λιβαδειά
Ο Αστέρας Τρίπολης αντιμετωπίζει την Κυριακή (1/2, 16:00) εκτός έδρας τον Λεβαδειακό με τον Μίλαν Ράσταβατς να μην έχει στη διάθεσή του τον Μακέντα καθώς ο Ιταλός φορ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΚ.
Επίσης για τους Αρκάδες δεν είναι ξανά διαθέσιμος ο τραυματίας Χαραλαμπόγλου, ενώ εκτός έμεινε και ο Μεντιέτα λόγω του αριθμού των ξένων παικτών.
Η αποστολή του Αστέρα: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Όκο, Κέτου.
