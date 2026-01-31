Σε διάταξη 4-2-3-1 ο Άρης του Μανόλο Χιμένεθ για τον εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα του Παναιτωλικού.

Ο σχηματισμός του Άρη του Μανόλο Χιμένεθ σε 4-2-3-1 για τον αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα είναι ως εξής: Αθανασιάδης γκολκίπερ, άμυνα με τους Φαντινγκά, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο και Τεχέρο. Κέντρο με τους Μόντσου και Ράτσιτς, ο Γιένσεν πίσω από τον σέντερ φορ Μορόν και στα 2 άκρα οι Μισεουί και Πέρεθ.