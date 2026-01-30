Τέταρτη κίνηση για τον Λεβαδειακό, πήρε και τον Οζέγκοβιτς

Ο Λεβαδειακός προχώρησε σε ακόμη μία μεταγραφική προσθήκη αποκτώντας τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Μεταγραφική κίνηση Νο.4 για τον Λεβαδειακό, ο οποίος ενίσχυσε και την επιθετική του γραμμή, αφού πήρε τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, που έμεινε το απόγευμα της Πέμπτης (29/01) ελεύθερος από τον Ατρόμητο.

Ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός επέστρεψε στην Ελλάδα το καλοκαίρι για λογαριασμό των Περιστεριωτών, όμως η συνεργασία τους δεν πήγε όπως θα περίμεναν, με τον ίδιο να σκοράρει δύο γκολ και να δίνει μία ασίστ στα κάτι παραπάνω από 700 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου επιθετικού Όγκνιεν Οζέγκοβιτς.

Γεννημένος στις 9/6/94, έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής Σερβίας.

Ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά πριν από 3,5 χρόνια για τον ΝΠΣ Βόλο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στη Super League με την Κηφισιά και τον Ατρόμητο, ο οποίος αποτέλεσε και την τελευταία ομάδα του, κάνοντας ένα γεμάτο πρώτο μισό στη φετινή σεζόν.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας έχει αγωνιστεί συνολικά σε 74 παιχνίδια με 25 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει σημειώσει 114 τέρματα, με 32 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Ερυθρού Αστέρα και ακολούθησαν οι Μπανάτ Ζρενγιάνιν, Βόζντοβατς, Ραντ, Γιαγκοντίνα, Μπόρατς Τσάτσακ, Βοϊβοντίνα, η κινεζική Τσανγκτσούν Γιατάι κι έπειτα οι Τσουκαρίτσκι και Παρτιζάν. Επόμενος σταθμός του η Ρωσία για την Άρσεναλ Τούλα και την Παρί Νίζνι Νόβγκοροντ, ενώ ενδιάμεσα έπαιξε και στη γερμανική Ντάρμσταντ. Επίσης στο τουρκικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τις Αδάνασπορ, Μανίσα και Σακάριασπορ.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.45.

Όγκνιεν σε καλωσορίζουμε στον Λεβαδειακό, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!