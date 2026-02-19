Μετά τη νίκη της ενάντια στην Ίντερ, η Μπόντο/Γκλιμτ κατάφερε να μπει σε κλειστό κλαμπ στο οποίο βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός.

Δεν κολλάει πουθενά η Μπόντο/Γκλιμτ! Οι απίθανοι Νορβηγοί επικράτησαν 3-1 της Ίντερ εντός έδρας και έκαναν βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League, φτάνοντας παράλληλα τις τρεις συνεχόμενες νίκες στον θεσμό – μετά από εκείνες με Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης στη league phase!

Κάπως έτσι, η Μπόντο έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα εκτός ευρωπαϊκού top-5 με 3/3 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ενάντια σε συλλόγους από τα εν λόγω πρωταθλήματα, καθώς στο παρελθόν το έχουν πραγματοποιήσει επίσης οι Μπενφίκα, Ζενίτ και... Παναθηναϊκός!

Οι Πράσινοι είχαν καταγράψει κάτι αντίστοιχο κατά τη μεγάλη τους πορεία μέχρι τα προημιτελικά τη σεζόν 2001/02, όταν στη φάση των ομίλων, ξεκίνησαν με 3/3 κόντρα σε Σάλκε, Μαγιόρκα και Άρσεναλ. Από εκεί και πέρα, οι Αετοί το είχαν κάνει τη σεζόν 2005/06, ενώ οι Ρώσοι ακριβώς μία δεκαετία αργότερα.