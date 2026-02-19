Μπόντο/Γκλιμτ: Μπήκε σε κλειστό κλαμπ μαζί με τον Παναθηναϊκό!
Δεν κολλάει πουθενά η Μπόντο/Γκλιμτ! Οι απίθανοι Νορβηγοί επικράτησαν 3-1 της Ίντερ εντός έδρας και έκαναν βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League, φτάνοντας παράλληλα τις τρεις συνεχόμενες νίκες στον θεσμό – μετά από εκείνες με Μάντσεστερ Σίτι και Ατλέτικο Μαδρίτης στη league phase!
Κάπως έτσι, η Μπόντο έγινε μόλις η τέταρτη ομάδα εκτός ευρωπαϊκού top-5 με 3/3 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ενάντια σε συλλόγους από τα εν λόγω πρωταθλήματα, καθώς στο παρελθόν το έχουν πραγματοποιήσει επίσης οι Μπενφίκα, Ζενίτ και... Παναθηναϊκός!
Οι Πράσινοι είχαν καταγράψει κάτι αντίστοιχο κατά τη μεγάλη τους πορεία μέχρι τα προημιτελικά τη σεζόν 2001/02, όταν στη φάση των ομίλων, ξεκίνησαν με 3/3 κόντρα σε Σάλκε, Μαγιόρκα και Άρσεναλ. Από εκεί και πέρα, οι Αετοί το είχαν κάνει τη σεζόν 2005/06, ενώ οι Ρώσοι ακριβώς μία δεκαετία αργότερα.
3 - Bodø/Glimt are only the fourth team from outside Europe's big five leagues to win three consecutive matches in a UEFA Champions League campaign, with each coming against teams from those leagues, after Panathinaikos (01-02), Benfica (05-06) and Zenit (15-16). Magical. pic.twitter.com/UJsnUzseGx— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.