Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το σταυροδρόμι του Παναθηναϊκού, την υποχρέωση του κλαμπ και την αξιολόγηση που πρέπει να γίνει στη λήξη της σεζόν για προπονητή και παίκτες.

Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Ουναϊ, Μαξίμοβιτς, Τετέ. Τέσσερις σωστές πωλήσεις κι ένας σούπερ Μαροκινός που ήθελε εξ΄ αρχής να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία, όπερ και εγένετο. Πέντε βασικοί παίκτες. Η μισή περυσινή ενδεκάδα αποχώρησε. Και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, με τις κινήσεις που έκανε το προηγούμενο καλοκαίρι δεν κατάφερε να αναβαθμιστεί σε καμία από τις «κενές» θέσεις. Ο Καλάμπρια προφανώς δεν είναι «Βάγια», ο Σάντσες προφανώς δεν είναι Ουναϊ, ο Ντέσερς ήταν άτυχος, ο Μαξίμοβιτς αντικαταστάθηκε από τον Κανένα (απίθανο, μα αληθινό). Και στη θέση του Τετέ που έκανε μέτρια – βάσει του ταλέντου του – σεζόν αποκτήθηκε ένας σούπερ ταλαντούχος 20χρονος, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος να προσφέρει, δεδομένου ότι το πρωτάθλημα Αργεντινής είχε διακοπεί και η Γοδόι Κρουζ μόλις είχε αρχίσει την προετοιμασία της.

Ο Τετέι και ο Παντελίδης μπορούν να βοηθήσουν εδώ και τώρα, ο Τσάβες είναι εναλλακτική λύση, ο Κοντούρης είναι «πρότζεκτ», ο Κάτρης επέστρεψε και θα κληθεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του, αν και όταν αυτές δοθούν. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε το καλοκαίρι να έχει πάρει και βασικό στόπερ και δυο οκτάρια με διαφορετικά χαρακτηριστικά (και όχι τον Σάντσες). Δεν το έκανε, το πλήρωσε και θα το πληρώνει. Ομως αυτό το ρόστερ απαξιώθηκε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή διακυβέρνησης Γιάννη Αλαφούζου. Σ' αυτό έπαιξε ρόλο και το κλαμπ και ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος σωστά «παίζει άμυνα» στο δημόσιο λόγο του, αλλά θεωρεί ότι η ομάδα του έχει τεράστιο έλλειμμα ποιότητας και ποδοσφαιρικών προσωπικοτήτων.

Πώς είναι δυνατόν, όμως, αυτό το ίδιο ρόστερ να είναι αήττητο σε τέσσερα ευρωπαϊκά ματς, αλλά να χάνει στο Βόλο, να κινδυνεύει με διασυρμό στην Τούμπα, να δέχεται επτά γκολ από τον ίδιο παίκτη σε 40 μέρες σπάζοντας παγκόσμιο ρεκόρ στις δύο κολλητές ήττες από την ΑΕΚ, να ισοφαρίζεται 2-2 από την ΑΕΛ, να κινδυνεύει με 2-0 στα πρώτα 30 λεπτά στις Σέρρες, να κάνει μία τελική φάση σε ολόκληρο πρώτο ημίχρονο με τον Ατρόμητο, να, να, να...

Αυτό το ρόστερ, λοιπόν, ναι, έχει πολλές ποιοτικές ελλείψεις. Ναι, είναι υπερκοστοληγημένο και κατώτερο του περυσινού. Είναι, όμως, και πολύ «ταλαιπωρημένο» λόγω των αλλαγών προπονητών. Και απαξιωμένο, δυστυχώς, για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα, πέραν πάσης αμφιβολίας, δεν είναι ρόστερ που (του) αξίζει να βρίσκεται στην πέμπτη θέση με τόσο μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό και τους τρεις ανταγωνιστές για την κατάκτηση του τίτλου. Γι' αυτό, άλλωστε, κατάφερε σχετικά εύκολα να προκριθεί στα play offs του Europa League, στο οποίο η διαφορά του από τον ΠΑΟΚ είναι μόλις ένας βαθμός, ενώ η διαφορά των δύο ομάδων αυτή την περίοδο είναι ποδοσφαιρικά χαώδης!

Αυτό το πρόβλημα, τώρα πια δεν λύνεται για τους Πράσινους. Τι μπορεί να συμβεί; Αρχικά να καθαρίσει ο Μπενίτεθ το μυαλό του ως προς το πιο θεωρεί πιο αποτελεσματικό σχέδιο. Διότι αυτό που τον ενδιαφέρει εφέτος δεν είναι η ποδοσφαιρική ταυτότητα, αλλά τα αποτελέσματα! Κι εφόσον είναι τα αποτελέσματα αυτά που τον ενδιαφέρουν, θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς η δική του ομάδα, με τα δικά της υλικά, με τα δικά της συστατικά στοιχεία, θα καταφέρει να παίρνει το καλύτερο δυνατό από κάθε παίκτη.

Στην Ευρώπη, του είναι πιο εύκολο. Οι διαθέσιμοι παίκτες είναι (πολύ) λιγότεροι, βρήκε και τη συνταγή των τριών στόπερ, αυτή θα ακολουθήσει και με τη Ρόμα και... γενικώς στα παιχνίδια του Europa League. Στο πρωτάθλημα (τού) είναι πιο δύσκολο. Και θα γίνει θεωρητικά ακόμα πιο δύσκολο όταν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει αριστερό μπακ, χαφ, ίσως και φορ, ίσως και δεύτερο χαφ, ποιος ξέρει; Η' μήπως θα του γίνει πιο εύκολο διότι θα παίζουν ο Αντίνο, ο Κραλ (αν τελικά τον πάρει), ο καινούριος φορ, ο δεύτερος καινούριος χαφ αν αποκτηθεί τέτοιος; Μπέρδεμα!

Το βέβαιο είναι πως ως κλαμπ ο Παναθηναϊκός καλείται σ' αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο να στηρίξει και τον προπονητή και τους παίκτες του όσο δεν πάει! Και εν συνεχεία να αξιολογήσει και το προπονητικό τιμ και τους παίκτες αυστηρά, παίρνοντας τις αποφάσεις το καλοκαίρι. Αφού προηγουμένως έχει εξηγήσει αυστηρά προς όλους ότι αν ο Παναθηναϊκός χάσει εφέτος το «ευρωπαϊκό» εισιτήριο, πρότζεκτ 2,5 ετών με τον Μπενίτεθ δεν υφίσταται.